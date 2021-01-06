В Украине в прошлом году создали Национальный орган интеллектуальной собственности

В Украине в 2020 году создан Национальный орган интеллектуальной собственности - ГП "Украинский институт интеллектуальной собственности" (Укрпатент).

Как передает Укринформ, об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

«В 2020 году правительство успешно завершило институциональную составляющую реформы государственной системы правовой охраны интеллектуальной собственности, создав Национальный орган интеллектуальной собственности, выполнение функций которого возложено на Государственное предприятие "Украинский институт интеллектуальной собственности" (Укрпатент)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Национальный орган интеллектуальной собственности послужит единым окном по выдаче охранных документов на объекты интеллектуальной собственности. Он будет принимать заявки на государственную регистрацию авторского права и договоров, касающихся права автора на произведение; заявки на регистрацию объектов промышленной собственности и проведение их экспертизы (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, географические указания, компоновка полупроводниковых изделий), а также выдавать патенты и свидетельства.

Также на институт возложены функции по подготовке, аттестации и регистрации патентных поверенных; обеспечению деятельности коллегиальных органов (Апелляционной палаты, Комиссии относительно согласования вопросов о внесении обозначения, которое содержит официальное название государства "Украина", в торговую марку, Аттестационной и Апелляционной комиссий); развитию международного сотрудничества и представлению интересов Украины во Всемирной организации интеллектуальной собственности; выполнению функций Международного поискового органа и Органа международной предварительной экспертизы.

В Минэкономики утверждают, что создание Национального органа интеллектуальной собственности дает возможность сократить сроки выдачи охранных документов и внедрить эффективные механизмы защиты прав интеллектуальной собственности. Это, в свою очередь, будет способствовать улучшению инвестиционного климата в Украине.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 16 июня 2020 года приняла в целом закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания национального органа интеллектуальной собственности". Кабинет министров 13 октября принял распоряжение, которым определено, что Украинский институт интеллектуальной собственности будет выполнять функции Национального органа интеллектуальной собственности.