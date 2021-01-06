Госзаимствования в общий фонд госбюджета в 2020 составили 621,5 млрд гривен, — Минфин

Государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета 2020 года составили 621,5 млрд гривен или 93,8% от плана, в то время, как на 2021 в Госказне находится более 12 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передают Українські Новини.

"По оперативным данным фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета 2020 года составили 621,5 млрд гривен, или 93,8% от запланированных на этот период", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего государственные внутренние заимствования в 2020 составили 389,2 млрд гривен (94,6% от плана), в том числе от размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 382, ​​4 млрд гривен, в том числе за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в иностранной валюте - 130,8 млрд гривен (3,9 млрд долларов и 0,8 млрд евро).

Осуществлен выпуск ОВГЗ в объеме 6,8 млрд гривен с последующим приобретением в государственную собственность в обмен на такие облигации акций Укрэксимбанка.

Из внешних источников за указанный период привлечено 232,3 млрд гривен (92,4% от плана), в том числе: 33,9 млрд гривен путем размещения 10-летних евробондов в евро под 4,375% годовых; 8,2 млрд гривен получения средств займов Международного банка реконструкции и развития; 55,2 млрд гривен получения кредита МВФ в рамках программы Stand-by 2020; 15 млрд гривен - поступление средств займа в рамках макрофинансовой помощи Евросоюза.

Также 55,4 млрд гривен привлечены путем размещения 12-летних евробондов в долларах под 7,253% годовых, в т.ч. 24,1 млрд гривен для осуществления сделки по госдолгу по досрочному погашению облигаций внешних госзаймов 2015 года; 9 млрд гривен - путем частного размещения дополнительного выпуска еврооблигаций 2015 года с целью осуществления сделки с государственными деривативами; 8,3 млрд гривен путем привлечения кредитных средств от Cargill Financial Services International, Inc; 6,7 млрд гривен привлечены путем доразмещения 12-летних ОВГЗ 2020 года под 7,253% годовых, также 9,6 млрд гривен получено путем привлечения кредитных средств от Deutsche Bank AG London.

При этом, платежи по погашению госдолга 2020 составили 385,5 млрд гривен (99,7% плана), платежи по обслуживанию - 119,6 млрд гривен (88% плана).

Как сообщали Українські Новини, Украина должна выплатить Международному валютному фонду (МВФ) около 1,7 млрд долларов в 2021 году.

Ранее 29 декабря Минфин разместил ОВГЗ на 23,6 млрд гривен.