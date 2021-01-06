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В 2020 украинцы приобрели и зарегистрировали на 3% меньше автомобилей, чем в прошлом году
13:21 05.01.2021 |
В декабре украинцы приобрели и зарегистрировали рекордное для 2020 года количество новых легковых автомобилей - 9801 шт. В результате, по сравнению с прошлым годом декабрьский рынок вырос на 7 процентов.
Всего за минувший год украинские номера получили 85,5 тыс. новых легковых автомобилей, что на 3% меньше показателя 2019 года, сообщает Укравтопром.
При этом, в 2020 году шесть из двенадцати месяцев демонстрировали позитивную динамику в годовом исчислении: январь (+34%), февраль (+21%), июнь (+12%), июль (+10%), сентябрь (+6%), декабрь (+7%).
Негативный итог формировался в марте (-15%), апреле (-47%), мае (-15%), августе (-16%), октябре (-6%), ноябре (-17%).
По сравнению с другими европейскими рынками падение автопродаж в Украине не выглядит столь драматично. Однако причиной тому является крайне низкая потребительская активность на рынке новых авто, сложившаяся еще до пандемии COVID-19, вызванная как падением покупательной способности населения, ориентированного на сегмент недорогих автомобилей, так и политикой либерализации импорта подержанных машин, которая кардинально поменяла структуру спроса на авторынке Украины.
По итогам года первое место рейтинге марок на рынке новых легковых авто завоевала RENAULT - 14360 автомобилей которой получили свои первые регистрационные номера, что на 2% меньше, чем в 2019 году.
Самой продаваемой моделью этой французской марки стала Renault Duster - 5534 регистраций за двенадцать месяцев.
На втором месте TOYOTA, продажи автомобилей которой в годовом исчислении выросли на 6% до 13315 шт.
Наиболее популярным автомобилем марки был компактный кроссовер Toyota RAV-4 в активе которого 5689 регистраций.
Третий результат у Kia - 6089 шт. (-20% к 2019г.)
Объемообразующей моделью в продажах Kia стал Sportage, выбор на котором остановили 5043 покупателя.
Четвертое место украинцы отдали SKODA приобретя 5061 авто этой марки, что на 19% меньше, в сравнении с предыдущим годом.
Лучшими продажами в линейке Шкоды отличилась Octavia - 1855 шт.
Замыкает лидерскую пятерку HYUNDAI - 4031 регистрация (-21%).
Лидер в продажах марки кроссовер Tucson - 2280 шт.
Также в ТОП-10 рынка 2020 года попали: NISSAN - 3834 шт. (-28%); VOLKSWAGEN - 3690 шт. (-21%); PEUGEOT - 3037 шт. (+28%); SUZUKI - 2966 шт. (+13%); MAZDA - 2844 шт. (+15%).
Бестселлером года стал автомобиль Toyota RAV-4 c показателем 5689 регистраций.
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