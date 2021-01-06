ФГИ просит расследовать саботаж решения правительства о передаче Фонду объектов

Министерства и ведомства к концу 2020 года передали Фонду госимущества (ФГИ) на приватизацию лишь четыре объекта из 201, который они должны были передать согласно принятому в августе того же года решению правительства, сообщил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Это называется невыполнением решений правительства. Мы попросили найти тех, кто это решение саботирует, и наказать. Если нет наказания, то зачем выполнять решение Кабинета министров?" - подчеркнул он.

Сенниченко добавил, что предыдущее правительство премьера Алексея Гончарука в декабре 2019 года приняло решение о передаче на приватизацию 530 предприятий, и за год Фонду передали 410. "Ибо министр сказал заместителю, тот - госсекретарю, дальше сказали завхозу, а завхоз думает - послушайте, курорт нам самим нужен, поэтому дадим Фонду всякий хлам", - пояснил глава ФГИ такой показатель.

По его словам, 191 из этих 410 предприятий являются "привидениями": не функционируют, не отчитываются или же с ними отсутствует какая-либо связь, еще 103 находятся в процессе ликвидации или банкротства, 76 - убыточные или их долги превышают сумму активов, и только 40 - прибыльные.

Сенниченко напомнил, что с 2017 года действует постановление Кабмина о том, чтобы Минэкономики завершило процедуру "триажа": разделило все госпредприятия на стратегические (их нельзя приватизировать, они обеспечивают выполнение государством своих функций) и остальные, которые можно продавать, передавать в концессию или ликвидировать.

"Мы отработали критерии, USAID - правила. Но не тут то было. Государство все еще управляет большим количеством субъектов хозяйствования и пытается конкурировать с частными владельцами в производстве соли, кукурузы и муки или управления гостиницами", - констатировал глава Фонда текущее состояние. Он отметил, что президент Владимир Зеленский и премьер Денис Шмыгаль поддерживают эту реформу, однако она тормозится на нижних уровнях в министерствах и ведомствах.

В качестве примера он привел ГП "Пресса Украины" - столичное предприятие на проспекте Победы, которое в детальном плане территории Киева уже имеет назначение под жилую застройку площадью 250 тыс. кв. м. "Там есть один корпус, где пока находятся несколько печатных станков, осуществляющих печать, но ничего государственно значимого. То есть, какое решение представляется логичным? Взять эти станки, перенести их в другое место, чтобы они печатали, а территорию со зданием выставить на аукцион и, поверьте, это будут миллиарды гривень", - представил свой план Сенниченко.

Он также призвал к скорейшему принятию нового списка объектов, запрещенных к приватизации, так как в Конституционный суд подано представление от депутатов во главе с Юлией Тимошенко, чтобы признать неконституционным закон, принятый осенью 2019 года об отмене списка из 1400 объектов, запрещенных к приватизации. "Если Верховная Рада не успеет принять новый список запретов, то Конституционный суд может признать данный закон неконституционным и вообще откатить эту реформу назад. И тогда возникнет правовой коллапс, поскольку некоторые объекты из перечня 1400 уже успели найти своего счастливого обладателя", - пояснил глава Фонда.

По его словам, новый проект такого списка от нынешнего правительства включает 659 объектов, хотя у предыдущего правительства их было около 200. Одна из причин - в новый перечень включили даже те объекты, которые законом о приватизации и так запрещены к продаже: например, леса, лесхозы или учреждения культуры.

Сенниченко уточнил, что всего сейчас насчитывается около 3600 государственных предприятий, тогда как, для сравнения, в Швеции, Канаде, Польше - от 46 до 55.

Он добавил, что по оценкам Фонда от 1200 до 1500 госкомпаний из 3600 придется ликвидировать в связи с их нынешним плачевным состоянием, поэтому ФГИ вместе с народными депутатами сейчас работает над усовершенствованием закона о банкротстве для обеспечения ресурсной его базы и снятия всех искусственных препятствий.