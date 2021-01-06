Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) предлагает правительству разрешить магазинам продавать непродовольственные товары во время локдауна, а также позволить непродовольственным магазинам создавать пункты выдачи заказов в магазинах.

Как пояснила ЕБА в релизе, по мнению бизнеса, некоторые нормы правительственного постановления №1236 от 9 декабря 2020 года о введении карантина с 8 по 25 января требуют доработки.

Ассоциация также предлагает разрешить работу техобслуживания и ремонта не только транспортных средств, но и бытовых товаров и предметов личного употребления, поскольку продажа бытовой техники в розничных сетях будет запрещена.

Помимо этого бизнес настаивает на необходимости разрешить деятельность по продаже и предоставлению в аренду или лизинг транспортных средств, не ограничивать работу по заготовке вторичного сырья, которая необходима для беспрерывного производства, а также продолжить работу пунктов приема вторичного сырья.

По мнению компаний-членов ЕБА, правительству следует предусмотреть прямой запрет обслуживать покупателей без защитных масок, а также рассмотреть возможность поддержки работы больших выставочных центров.

"Такие бизнесы имеют значительное бремя по налогу на землю, при этом в период длительных карантинных мероприятий лишены возможности проводить хозяйственно-экономическую деятельность. Поэтому стоит разрешить проведение массовых мероприятий в помещениях выставочных центров с соблюдением санитарных норм не более одного человека на 15 кв. м площади здания", - указала ЕБА в релизе.

Наряду с этим представители бизнеса также обращаются к правительству с просьбой разрешить работу отелям, хостелам, с которыми были заключены договоры на долгосрочное проживание и предоставление услуг по размещению работников тех предприятий, которые будут работать во время карантина.