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ЕБА предлагает правительству разрешить магазинам продавать непродовольственные товары во время локдауна
12:41 05.01.2021 |
Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) предлагает правительству разрешить магазинам продавать непродовольственные товары во время локдауна, а также позволить непродовольственным магазинам создавать пункты выдачи заказов в магазинах.
Как пояснила ЕБА в релизе, по мнению бизнеса, некоторые нормы правительственного постановления №1236 от 9 декабря 2020 года о введении карантина с 8 по 25 января требуют доработки.
Ассоциация также предлагает разрешить работу техобслуживания и ремонта не только транспортных средств, но и бытовых товаров и предметов личного употребления, поскольку продажа бытовой техники в розничных сетях будет запрещена.
Помимо этого бизнес настаивает на необходимости разрешить деятельность по продаже и предоставлению в аренду или лизинг транспортных средств, не ограничивать работу по заготовке вторичного сырья, которая необходима для беспрерывного производства, а также продолжить работу пунктов приема вторичного сырья.
По мнению компаний-членов ЕБА, правительству следует предусмотреть прямой запрет обслуживать покупателей без защитных масок, а также рассмотреть возможность поддержки работы больших выставочных центров.
"Такие бизнесы имеют значительное бремя по налогу на землю, при этом в период длительных карантинных мероприятий лишены возможности проводить хозяйственно-экономическую деятельность. Поэтому стоит разрешить проведение массовых мероприятий в помещениях выставочных центров с соблюдением санитарных норм не более одного человека на 15 кв. м площади здания", - указала ЕБА в релизе.
Наряду с этим представители бизнеса также обращаются к правительству с просьбой разрешить работу отелям, хостелам, с которыми были заключены договоры на долгосрочное проживание и предоставление услуг по размещению работников тех предприятий, которые будут работать во время карантина.
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