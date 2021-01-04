Индекс ожиданий деловой активности в Украине в декабре вырос до 45,5 п.п. из 100 – НБУ

Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), рассчитываемый Национальным банком Украины (НБУ), в декабре вырос на 2,1 процентных пункта (п.п.) – до 45,5 после снижения в ноябре (на 4,4 п.п.) и в октябре (на 1,6 п.п.) и остался ниже нейтрального значения в 50 пунктов, что сигнализирует о преобладании пессимистических ожиданий бизнеса.

"Несмотря на незначительное смягчение своих оценок, бизнес и дальше продолжает пессимистично оценивать результаты своей экономической деятельности в условиях карантина. Ожидания предприятий уже более года находятся ниже равновесных значений – ИОДА в декабре составил 45,5 (в ноябре - 43,4)", – говорится в сообщении на сайте регулятора в понедельник.

Согласно отчету на сайте Нацбанка, ожидания респондентов промышленности снизились до 44,6 с 46,1 в ноябре. В частности, ниже нейтральных остались оценки по объемам новых заказов на продукцию – на уровне 47,3. Значительно ухудшились оценки по объемам новых экспортных заказов, а также по сокращению общего количества работников до 37,2 и до 36,6 соответственно (в ноябре – 44,6, и 45,5 соответственно).

Отмечается, что респонденты ожидают незначительный рост объемов производства – диффузный индекс (ДИ) возрос до 50,9 с 49,1.

Кроме того, на фоне ожиданий по росту цен на сырье и материалы (ДИ - 22,3 по сравнению с 24,1 в ноябре) усилились высокие ожидания относительно роста цен на продукцию собственного производства (ДИ - 66,1 по сравнению с 58,9).

Несмотря на незначительное улучшение, ожидания предприятий строительства остаются самым пессимистическим среди других секторов экономики: ДИ сектора составил 39,1 (в ноябре - 35,0).

Наиболее пессимистично предприятия сектора настроены относительно общего количества работников ДИ снизился до 28,6 с 33.3 в ноябре.

Отмечается, что ожидания относительно роста цен поставщиков выросли до 42,9 с 38,9, а ожидания касательно стоимости услуг подрядных организаций ослабились до 42,9 с 44,4.

В то же время, несколько улучшились ожидания по объемам строительства, объемам новых заказов и объемам закупки сырья и материалов: ДИ показателей составил по 35,7 (в ноябре - по 27,8),

Ожидания предприятий торговли улучшились до 48,5 (в ноябре – 46,7).

На фоне высоких ожиданий относительно закупочных цен усилились ожидания по росту стоимости товаров, закупленных для продажи и ожидания касательно роста торговой маржи до 66,0 и 35,0 соответственно (в ноябре - 63,3 и 31,1, соответственно).

Респонденты в декабре ухудшили ожидания касательно количества работников до 47 с 48,7 в ноябре.

в то же время, исходя из сезонного роста спроса ожидается улучшились ожидания касательно увеличения товарооборота и объемов закупки товаров для продажи: ДИ - 49,0 и 50 (в ноябре - 46,7 и 45,6 соответственно).

При этом предприятия сферы услуг по сравнению с другими секторами сильнее всего улучшили свои ожидания относительно экономических перспектив: ДИ снизился до до 45,3 с 40,1 в ноябре.

Респонденты ожидают роста объемов предоставленных услуг до 44,9 (с 36,4 в ноябре), объема новых заказов на услуги до 45,8 (с 39,0), объема услуг в процессе исполнения до 50,8 (с 42,4).

Несмотря на рост цен поставщиков (ДИ снизился с 36,5 до 26,3), предприятия не планируют менять цены (тарифы) на собственные услуги (ДИ сохранился на уровне 50,8).

Помимо этого респонденты все еще настроены на сокращение общего количества работников, ДИ незначительно вырос 47,5 с (44,9).

Как сообщалось, НБУ ввел ИОДА как новый инструмент оперативной оценки и отслеживания тенденций развития экономики в июле-2019, тогда его значение составило 52,4 п. После повышения ожиданий предприятий в августе (до 54,5 п.) и в сентябре (до 56,6 п.) в октябре они снизились (до 52,2 п.), а в ноябре стали пессимистическими, преодолев рубеж в 50 пунктов (49,1 п.), и продолжили снижение в декабре (до 48,6 п.).

В январе-2020 оценки предприятий снижались (до 40,3 п.) и после роста в феврале (до 51,2 п.) продолжили падение в марте (до 45,8 п.) и в апреле (до 29,9 п.). Вместе с тем, после снижения индекс рос в мае (до 36,6 п.), в июне (до 45,5 п.), в июле (до 46,9 п.), в августе (до 47,9 п.) и в сентябре (49,4 п.), после чего снизился в октябре (47,8) и в ноябре (43,4)