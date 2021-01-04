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АНАЛИТИКА

Сводный платежный баланс Украины в ноябре-2020 сведен с дефицитом $15 млн

16:56 04.01.2021 |

Экономика

 

Сводный платежный баланс Украины в ноябре 2020 года сведен с дефицитом $15 млн, в то время как за аналогичный период 2019 года профицит составил $601 млн, свидетельствуют предварительные данные, обнародованные Национальным банком Украины (НБУ).

Согласно им, профицит текущего счета платежного баланса в ноябре-2020 составил $933 млн, тогда как в ноябре-2019 был зафиксирован дефицит этого показателя в размере $108 млн.

Объем экспорта товаров в ноябре-2020 увеличился на 2,4% (в октябре-2020 сократился на 0,1%) - до $4,3 млрд, указано в отчете.

Как пояснил НБУ, динамика показателя была обусловлена ростом экспорта продовольственных товаров на 11,3% (в сентябре снижение на 6,5%), минеральных продуктов в 1,6 раза (рост в 1,6 раза), древесины и изделий из нее - на 10,9% (рост на 9,4%) и промышленных изделий - на 6,2% (рост на 3,7%), а также сокращением экспорта черных и цветных металлов - на 1,8% (снижение на 2,8%), и машиностроительной продукции - на 7,4% (рост на 2,3%), а также снижением экспорта продуктов химической промышленности на 0,5% (рост на 1,1%).

Отмечается, что по итогам января-ноября 2020 года в номинальном измерении увеличился экспорт в страны Азии (на 2,7 млрд, или на 19,9%), тогда как экспорт в страны ЕС, Африки и в РФ снизился соответственно на $2,2 млрд (14%), $833 млн (18,1%) и $450 млн (18,3%). Таким образом, доля экспорта в страны Азии возросла до 40,4% (с 32,4% за аналогичный период 2019 года) в общем экспорте, а в страны ЕС, Африки и в РФ - снизилась соответственно до 33,4% (с 37,4%), 9,3% (с 10,9%) и до 4,9% (с 5,8%).

Импорт товаров в ноябре-2020 вырос на 4,2% (в октябре-2020 сократился на 19,6%) и достиг $4,9 млрд. В том числе энергетический импорт сократился в 1,5 раза (в октябре в 2 раза), а неэнергетический вырос на 1% (в октябре сократился на 11%), указал Нацбанк.

Уточняется, что в ноябре возрос импорт продтоваров на 9,7% (в октябре - на 11%), продукции химической промышленности - на 23,8% (на 3,4%), а также древесины и изделий из нее - в 1,5 раза (на 28,5%), а также черных и цветных металлов - 1,2% (сократился на 9,8%). Одновременно упал импорт продукции машиностроения на 3,4% (в октябре-2020 - на 18,1%), промышленных изделий - на 2,7% (на 6%).

По итогам января-ноября 2020 года больше всего в номинальном значении сократился импорт из РФ (на $2,4 млрд, или в 1,6 раза) и из стран ЕС (на $1,8 млрд, или на 8,5%). При этом доля России в общем импорте уменьшилась до 8,5% (с 11,4% по итогам соответствующего периода 2019 года), тогда как доля ЕС возросла до 41,2% (с 37,7%).

Импорт из стран Азии за этот период также сократился на $969 млн (или 7,1%), однако их доля в общем импорте возросла до 27,8% (с 25% за 11 мес. 2019 года).

Согласно отчету, профицит торговли услугами в ноябре-2020 увеличился в 1,7 раза к ноябрю-2019 - до $499 млн вследствие значительного преобладания темпов сокращения импорта услуг (в 1,5 раза) над темпами снижения экспорта (на 14,6%).

НБУ поясняет, что снижение импорта услуг произошло на фоне сокращения расходов лиц, путешествующих за границу и краткосрочных мигрантов в 2,3 раза, а также в связи с уменьшением транспортных (в 1,3 раза) и других деловых услуг (в 2,1 раза). Сокращению экспорта услуг способствовало снижение расходов лиц, путешествующих по Украине (в 7,9 раза) и транспортных услуг (в 1,3 раза), при этом продолжил рост экспорт компьютерных услуг (на 17,6%).

Согласно данным Нацбанка, профицит баланса первичных доходов в ноябре-2020 увеличился в 1,3 раза г/г - до $666 млн за счет преобладания темпов снижения выплат по доходам от инвестиций (в 1,6 раза) над темпами сокращения поступлений по статье "оплата труда" (на 9,9%).

Кроме того, как сообщил центробанк, чистое заимствование от внешнего мира (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) в ноябре-2020 возросло в 8,6 раза г/г - до $933 млн, а в целом за 11 месяцев этот показатель сократился на 7,9% г/г - до $6,8 млрд.

В отчете указывается, что отток капитала по финансовому счету в ноябре-2020 (чистые заимствования) составил $948 млн, тогда как за аналогичный период прошлого года Нацбанк зафиксировал приток капитала в размере $709 млн. Указывается, что такая динамика обусловлена чистым оттоком по операциям частного сектора. В частности за 11 месяцев чистый отток средств по финсчету составил $7,7 млрд, в то время как в прошлом году приток по этому показателю составил $9 млрд. При этом отток по операциям госсектора ($141 млн против притока в $179 млн в прошлом году) обуславливался чистыми выплатами нерезидентам по облигациям внутреннего госзайма (ОВГЗ, $142 млн).

По данным НБУ, чистый отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в ноябре-2020 составил $130 млн, в то время как чистый приток в ноябре-2019 составил $551 млн, в том числе отрицательные реинвестированные доходы ($202 млн) и погашение кредитов прямого инвестора $14 млн).

Чистое увеличение внешней позиции банковской системы (без учета ПИИ) в ноябре составило $159 млн. Динамика этого показателя обусловлена выплатами по ранее размещенным еврооблигациям $319 млн и сокращением внешней позиции по статье "валюта и депозиты" на $159 млн.

Чистое увеличение внешней позиции реального сектора (без учета ПИИ) по итогам ноября составило $456 млн и обуславливалось увеличением объемов наличной валюты вне банков на $702 млн, сокращением внешней задолженности по кредитам и займам (на $195 млн), а также ростом внешней задолженности по торговым кредитам (на $436 млн).

Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 декабря 2020 года объем международных резервов Украины составлял $26,1 млрд, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 4,3 месяцев.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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