Доходы госбюджета-2020 превысили план на 1,5% и показатель 2019г на 7,7% – Госказначейство

Доходы государственного бюджета в 2020 году составили 1,075 трлн грн, что на 1,5% превышает ожидаемый показатель и на 7,7% - показатель предыдущего года, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы Украины (ГКСУ).

Согласно обнародованной в понедельник информации, общий фонд госбюджета в 2020 году получил 877,6 млрд грн, что на 2,2% выше плана, но на 0,3% отстает от показателя в 2019 году. По данным ГКСУ, в декабре доходы общего фонда были на 18,2% ниже декабря-2019 и составили 71,6 млрд грн, что, впрочем, достигло 27,6% больше плана.

В целом доходы госбюджета в декабре составили 130,9 млрд грн, это на 16,6% превышает план и на 32,7% - уровень доходов в 2019-м.

Как указывает казначейство, таможня в декабре 2020 года принесла в госбюджет 32,6 млрд грн, что на 23,5% выше ожидаемого уровня и на 7,5% - показателя декабря-2019. В целом по итогам прошлого года таможенные поступления составили почти 297 млрд грн, отстав от ожидаемого уровня на 8,8%, а от показателя предыдущего года – на 7,2%.

При этом декабрьские налоговые поступления на 25,4% отстают от показателя за декабрь-2019, хотя превышают план на 2020 год на 28,8% - этот показатель по итогам года составил 34,7 млрд грн, свидетельствуют данные казначейства.

Как сообщает а ГКСУ, в целом в январе-декабре 2020 года налоговая служба принесла в бюджет почти 507,5 млрд грн, что на 10,7% выше плана и на 11% - выше показателя в 2019-м.

При этом возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) в декабре составило 14,39 млрд грн по сравнению с 12,57 млрд грн в ноябре, указало казначейство.

ГКСУ добавила, что приватизация по итогам 2020 года принесла в госбюджет 2,257 трлн грн при плане 500 млн грн.

Доходы местных бюджетов в декабре-2020 были на 13,5% выше ожидаемого уровня - 28,6 млрд грн, что на 13,2% выше прошлогоднего показателя. По итогам года местные бюджеты получили 298 млрд грн, что на 1,6% ниже плана, но на 5,4% выше показателя за 2019 год.

Поступления от ЕСВ в минувшем месяце составили 32,5 млрд грн, что на 16,2% больше, чем в декабре-2019.

В целом за 2020 год поступления от ЕСВ выросли на 7,6% в годовом сравнении и достигли 294,38 млрд грн.

Как сообщалось, доходы госбюджета в 2020 году были определены в размере 979,55 млрд грн (в том числе 858,75 млрд грн по общему фонду), расходы – 1 трлн 270,14 млрд грн (по общему фонду – 1 трлн 138,42 млрд грн).