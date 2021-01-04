Цены на строймонтажработы в Украине за 11 мес.-2020 возросли на 3,2% – Госстат

Цены на строительно-монтажные работы в Украине в январе-ноябре 2020 года возросли на 3,2% по сравнению с январем-ноябрем 2019 года, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

По данным статведомства, с начала 2020 года цены увеличились во всех сегментах строительства. Так, в жилом строительстве рост составил 4,5%, нежилом – 0,9%, инженерном – 3,8%.

В ноябре-2020 к ноябрю-2019 стоимость стройработ в жилом строительстве возросла на 5,6, нежилом – на 5%, инженерном – на 12,8%.

Кроме того, Госстат сообщил, что в ноябре-2020 по сравнению с октябрем-2020 стоимость работ по строительству жилых зданий возросла на 0,4%, нежилых зданий – на 0,7%, инженерных сооружений – на 2,7%.

По его данным, в 2019 году цены на стройработы в Украине возросли на 6% по сравнению с предыдущим годом, тогда как в 2018 году – на 23%.

Показатели приведены без учета аннексированной территории Крыма и Севастополя, а также части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, отмечает Госстат.