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Госстат назвал число украинцев, которые работают без трудовой книжки
09:21 04.01.2021 |
Количество неформально занятого населения в возрасте 15-70 лет за январь-сентябрь 2020 года составляло 3 275,5 тысяч человек. Это 20,5% от общей численности работавших украинцев этого возраста (16 000,7 тысяч).
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
По данным статистического ведомства, среди населения в возрасте 15 и старше неформально работали 3 316,4 тысяч человек.
Самый высокий процент неформально занятых в сельском хозяйстве - 45,2%, в строительстве - 16,8% и в торговле - 15,7%. В промышленности доля неформальной занятости составляет 5,5%.
Напомним, по данным Госстата, количество неформально занятого населения в возрасте 15-70 лет в 2019 году в Украине составляло 3460,4 тысяч человек.
Как сообщало РБК-Украина, количество занятого населения в возрасте 15-70 лет составляло 15,9 млн человек. Количество безработного населения - 1,7 млн человек.
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