Сетам в 2020 году продал имущества почти на 2,7 миллиарда

ГП «СЕТАМ» в 2020 году продало имущества на 2,66 млрд грн.

Как передает Укринформ, об этом говорится в пресс-релизе государственного предприятия, имеющемся в распоряжении агентства.

2020 года на площадке OpenMarket ГП «СЕТАМ» было проведено 9019 успешных аукционов. Больше всего лотов было реализовано от Государственной исполнительной службы. Среди категорий продажи самой популярной стала недвижимость и транспорт.

«Несмотря на пандемию, благодаря конкурентным аукционам нам удалось дополнительно заработать для наших продавцов 313 млн грн, а также привлечь новых партнеров к системе. Кроме того, в рамках добровольной продажи мы провели 353 успешных аукциона на 494 млн грн », - сообщил генеральный директор ГП «СЕТАМ» Александр Мамро.

Как сообщалось, аукционы OpenMarket (ГП «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины) работают на всей территории Украины с 2014 года. В общем через эту площадку было реализовано лотов на 13 млрд грн. За время существования системы в ней зарегистрировались 83845 пользователей, что является наибольшим показателем среди подобных онлайн-аукционов в Украине.