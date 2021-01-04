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Информация об агентстве
Сетам в 2020 году продал имущества почти на 2,7 миллиарда
07:40 04.01.2021 |
ГП «СЕТАМ» в 2020 году продало имущества на 2,66 млрд грн.
Как передает Укринформ, об этом говорится в пресс-релизе государственного предприятия, имеющемся в распоряжении агентства.
2020 года на площадке OpenMarket ГП «СЕТАМ» было проведено 9019 успешных аукционов. Больше всего лотов было реализовано от Государственной исполнительной службы. Среди категорий продажи самой популярной стала недвижимость и транспорт.
«Несмотря на пандемию, благодаря конкурентным аукционам нам удалось дополнительно заработать для наших продавцов 313 млн грн, а также привлечь новых партнеров к системе. Кроме того, в рамках добровольной продажи мы провели 353 успешных аукциона на 494 млн грн », - сообщил генеральный директор ГП «СЕТАМ» Александр Мамро.
Как сообщалось, аукционы OpenMarket (ГП «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины) работают на всей территории Украины с 2014 года. В общем через эту площадку было реализовано лотов на 13 млрд грн. За время существования системы в ней зарегистрировались 83845 пользователей, что является наибольшим показателем среди подобных онлайн-аукционов в Украине.
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