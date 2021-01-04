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Американская торговая палата призвала Украину пересмотреть условия январского карантина
07:38 04.01.2021 |
Американская торговая палата в Украине призвала правительство пересмотреть условия карантина, которые должны действовать с 8 до 25 января.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление Американской торговой палаты.
Там отмечают, что согласно решению Кабинета Министров, в период январского карантина на всей территории Украины запрещается торговля любыми товарами, кроме пищевых продуктов, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, средств гигиены и связи, а также кормов, ветеринарных препаратов, семян, средств защиты растений.
"Для ограничения доступа посетителей к запрещенным для реализации товарам, согласно решению правительства, супермаркеты будут вынуждены закрывать отдельные отделы или запрещать продажу таких товаров непосредственно при расчете на кассе. По мнению компаний-членов Палаты, такое решение не только является прямым ограничением прав потребителей в приобретении необходимой продукции, но и потенциально может приводить к возникновению конфликтных ситуаций в магазинах", - говорится в заявлении.
Ассоциация предлагает не преграждать доступ для покупателей к другим товарам во время карантина, как это предусматривает нынешнее постановление.
С соответствующими предложениями палата обращалась к правительству в течение декабря, однако безрезультатно.
Как ранее сообщало агентство, Кабинет Министров установил, что усиленные карантинные мероприятия в Украине будут действовать с 8 до 25 января.
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