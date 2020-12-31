Кабмин согласовал создание Государственной инспекции архитектуры и градостроительства

Кабинет министров Украины согласовал создание Государственной инспекции архитектуры и ликвидацию двух ранее созданных градостроительных ведомств, а также передачу полномочий по контролю над строительством органам местного самоуправления.

Соответствующие постановления №1339 и №1340 от 16 и 23 декабря 2020 года обнародованы на сайте правительства.

Утверждено также создание комиссий по ликвидации Государственной инспекции градостроительства и Государственной сервисной службы градостроительства, которые возглавили Сергей Прохоров и Наталья Дюжилова соответственно.

"Принятие и публикация обоих постановлений - результат нашей общей работы. Далее будет много работы и препятствий, который придется преодолевать, но начало положено: в строительстве на местах будет наведен порядок - местная власть снова сможет осуществлять контроль в градостроительной сфере, а ГАСИ, постепенно, теряет роль многолетнего коррумпированного монополиста", - цитируется в сообщении пресс-службы министр развития громад и территорий Алексей Чернышов.

Как сообщалось, Минрегион рассчитывает на завершение процесса ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) до конца зимы 2021 года.