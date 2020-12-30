Сбережения украинцев в III кв.-2020 выросли на 18,5 млрд грн - Госстат

По ее данным, номинальные доходы населения за указанный период увеличились на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Согласно сообщению, реальные располагаемые доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, в третьем квартале возросли на 3,2%.
Располагаемый доход в расчете на одного человека составил 19 390 грн, что на 1 200 грн больше, чем за аналогичный период 2019 года. Расходы населения увеличились на 5,3%.
Доходы и расходы населения Украины в июле-сентябре 2020г:
|июль-сентябрь 2020г., млн. грн
|июль-сентябрь 2020г. к июлю-сентябрю 2019г., %
|Доходы населения - всего
|1030399
|107.0
|Заработная плата
|463098
|103.1
|Прибыль и смешанный доход
|230148
|105.6
|Доходы, полученные от собственности
|24356
|99.9
|Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты
|312797
|115.0
|в том числе:
|социальная помощь
|160093
|114.7
|другие текущие трансферты
|52533
|128.9
|социальные трансферты в натуре
|100171
|109.4
|Расходы и сбережения населения – всего
|1030399
|107.0
|Приобретение товаров и услуг
|890310
|104.2
|Доходы от собственности, оплаченные
|10771
|103.4
|Текущие налоги на доходы, имущество и другие оплаченные текущие трансферты
|110820
|115.2
|в том числе
|текущие налоги на доходы, имущество и др.
|80501
|104.7
|взносы на социальное страхование
|1113
|112.2
|другие текущие трансферты
|29206
|158.9
|Накопление нефинансовых активов
|8712
|96.1
|Прирост финансовых активов
|9786
|х
|из них:
|прирост денежных вкладов в и сбережений в ценных бумагах
|13935
|839.5
|сбережения в иностранной валюте
|12912
|77.7
|займы, полученные за исключением погашенных
|1122
|18.3
|Расходы
|1011901
|105.3
|Сбережения
|18498
|901.5
|Располагаемый доход
|808637
|105.7
Данные: Госстат
Структура доходов населения Украины в июле-сентябре 2020г:
|июль-сентябрь 2020, %
|июль-сентябрь 2019, %
|Заработная плата
|44.9
|46.7
|Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты
|30.4
|28.2
|Прибыль и смешанный доход
|22.3
|22.6
|Доходы от собственности, полученные
|2.4
|2.5
Данные: Госстат
Структура расходов и сбережений населения Украины в июле-сентябре 2020г:
|июль-сентябрь 2020, %
|июль-сентябрь 2019, %
|Приобретение товаров и услуг
|86.4
|88.7
|Текущие налоги на доходы, имущество, другие оплаченные текущие трансферты
|10.8
|10.0
|Прирост накоплений
|1.8
|0.2
|Доходы от собственности
|1.0
|1.1
Данные: Госстат
Примечание: Данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым, Севастополя и части зоны проведения ООС.