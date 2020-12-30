Установление единого тарифа на э/э в размере 1,68 грн/кВт-ч увеличит общую инфляцию в 2021 году на 0,39 п.п. - НБУ

Отмена Кабинетом министров с первого квартала 2021 года действующего льготного тарифа на первые 100 кВт-ч электроэнергии в месяц в размере 0,9 грн/кВт-ч и установление единого тарифа на э/э в размере 1,68 грн/кВт-ч увеличит общую инфляцию в 2021 году на 0,39 п.п., сообщила Экспертная платформа Национального банка Украины (НБУ) в Facebook в среду.

"Доля электроэнергии в весовой структуре для расчета индекса потребительских цен (на основе структуры индивидуального потребления) составляет 0,983%, если принять общую потребительскую корзину за 100%. Следовательно, такое повышение тарифа на э/э увеличивает общую инфляцию в 2021 году на 0,39 процентного пункта", - говорится в сообщении.

Как отмечают эксперты, вес электроэнергии в структуре потребительской корзины несколько отличается в зависимости от региона, в частности в Киеве этот показатель составляет 0,78%, а восточном регионе - 0,731%, в причерноморском и полесском - 1,183% и 1,16% соответственно. Таким образом, влияние на региональную инфляцию будет отличаться, если предположить, что средний показатель потребления э/э домохозяйствами одинаковый по всей стране, но не будет превышать 0,5 п.п.

Как сообщалось, правительство Украины 28 декабря продлило режим спецобязательств на рынке электроэнергии до 31 марта 2021 года и установило единый тариф на э/э для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВт-ч.