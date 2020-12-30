Компания Коломойского хочет продать небоскреб и отель в США

Американская холдинговая компания Optima Ventures, связанная с олигархом Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, подала ходатайство в суд штата Делавер о продаже двух объектов недвижимости в Кливленде. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на судебные документы.

Продажа должна коснуться 22-этажного 55 Public Square и отеля Westin Cleveland Downtown в центре Кливленда.

По данным издания Crain's Cleveland, еще 14 декабря группа местных кредиторов подала иск к суд Кайахога о лишении компании Optima права выкупа на 55 Public Square. Таким образом кредиторы хотели ускорить процес продажи здания.

Дуг Прайс, глава K&D Group, которая хочет купить 55 Public Square, подтвердил, что он и Optima недавно достигли соглашения о продаже после многих лет переговоров.

"У нас есть договор. Мы просто ждем еще пары вещей... Надеюсь, мы закроем (сделку, - ред.) в следующем месяце или около того", - заявил Дуг Прайс. Он не уточнил финансовые детали договора.

Прайс добавил, что продажа 55 Public Square зависит от того получит ли Optima одобрение от Министерства юстиции. Он предположил, что это произойдет. Если продажа состоится, дело о потере права выкупа не продвинется.

"Я верю, что они собираются сделать продажу, которая окупится и все возьмут свои деньги и весело бросятся в путь", - заявил менеджер группы кредиторов Сэм Петрос.