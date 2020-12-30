Одноразовую госпомощь оформили уже более 429 тысяч ФЛП и наемных работников

С момента запуска услуги «Одноразовая материальная помощь ФЛП и наемным работникам» уже успешно оформлено 429 704 заявления.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом рассказал руководитель проекта "Дія" Мстислав Баник во время брифинга.

Он отметил, что 353 578 заявлений было оформлено через мобильный приложение "Дія", через портал поступило 76126 заявлений.

По словам заместителя министра социальной политики Украины Виталия Музыченко, на выплату единовременного пособия предусмотрено 8,3 млрд грн, из них по состоянию на 29 декабря уже перечислено более 2,8 млрд грн. Таким образом помощь уже получили 355 000 граждан.

Музыченко подчеркнул, что те граждане, которые обратились с заявлениями до 28 декабря 2020 года, получат выплату до конца текущего года, а те, кто после 28 декабря - в начале 2021-го.

Чиновник напомнил, что заявки можно оформить через портал или приложение "Дія" до 31 декабря 2020 года.

Как сообщал Укринформ, 7 декабря Президент Владимир Зеленский подписал закон о социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования, предусматривающий предоставление единовременной материальной помощи в размере 8 тыс. грн наемным работникам, которые потеряли часть зарплаты вследствие введения карантина, и физическим лицам - предпринимателям (ФЛП), которые потеряли часть дохода.

10 декабря Кабинет Министров утвердил Порядок предоставления единовременной компенсации предпринимателям, которые приостановят свою деятельность через карантинные мероприятия.

14 декабря началась регистрация на портале и в приложении "Дія" граждан, которые обращаются за единовременной материальной помощью от государства на период действия усиленных карантинных ограничений.

Заявку можно оформить на портале "Дія" в личном кабинете или через приложение, выбрав раздел "Услуги". После проверки данных деньги автоматически будут зачислены на личный гривневый счет.