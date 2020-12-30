Маркарова сомневается, что кредит Китая на инфраструктуру выгодный для Украины

Украина нуждается в инвестициях в развитие инфраструктуры, однако так называемый "связанный кредит" от Китая на 1 млрд долл. может скрывать в себе ряд невыгодных для нас условий.

Как передает Укринформ, об этом в своем блоге для Украинской правды написала министр финансов 2018-2020 гг., соучредитель Фонда развития рынка капитала и стартапа "Архидата" Оксана Маркарова.

"Недавно Кабинет Министров Украины одобрил проект соглашения между КМУ и правительством Китайской Народной Республики "об углублении сотрудничества в области строительства инфраструктуры". Детали не разглашаются, но по экспертным обсуждениям и комментариям в социальных сетях понятно, что это так называемый "связанный кредит" объемом 1 млрд долл., который планируется направить на Кременчугский мост и новую дорогу вокруг Киева. С одной стороны, конечно, условия соглашения с Китаем должны были быть привлекательными, как это обычно случается со связанными кредитами, а нам сейчас ой как нужны инвестиции вообще, а в инфраструктуру - и подавно. С другой стороны, такой тип кредита предусматривает, что кредитор выставляет условия, где закупать сырье, где брать оборудование и технологии и у кого заказывать выполнение", - написала Маркарова.

По ее словам, обычно оказывается, что этот кредит пойдет на оплату работы, которую будет выполнять сам кредитор, и, возможно, своих работников привезет, а оплатит за счет кредита, который Украина потом вынуждена будет возвращать.

Не исключено также, что соглашение содержит дополнительные условия вроде аренды земли вдоль новой дороги или еще каких-то "плюшек" (прецеденты таких пожеланий в других странах, в частности, с китайской стороны, уже известны). Согласитесь, в нашей ситуации это едва не победа. Как минимум потому, что Украина давно определилась со своим путем на европейскую интеграцию.

"Поэтому когда европейская компания поставляет нам технологии, оборудование и частично выполняет работы, мы понимаем, что результаты будут полностью соответствовать европейским стандартам во всем - от качества дорожного покрытия к соблюдению экологических норм и условий оплаты труда", - отметила Маркарова.

Она напомнила, что скандалы, которые периодически возникают вокруг определенных китайских компаний с информационной и кибербезопасностью или расследования журналистов по проектам тесного сотрудничества Китая со страной-агрессором, в том числе и в Украине, дают причины для беспокойства другого масштаба.

Как сообщалось, в ноябре Кабинет Министров Украины одобрил проект соглашения между КМУ и правительством Китайской Народной Республики "по углублению сотрудничества в области строительства инфраструктуры".