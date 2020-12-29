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Госбюджет получил от малой приватизации 2,5 миллиарда, – Минэкономики
17:00 29.12.2020 |
По состоянию на 15 декабря доход от продажи объектов малой приватизации составил более 2,5 млрд грн при плане в 400 млн грн. Для сравнения, в 2019 году в государственный бюджет от приватизации перечислено 549,47 млн грн.
Об этом во время итоговой пресс-конференции сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает пресс-служба Минэкономики.
По словам министра, всего проведено 419 успешных аукционов объявленной стоимостью более 809 млн грн. Рост цены на аукционах составляет 307%.
"Конкретный пример успешной приватизации - продажа гостиницы "Днепр", рекорд продаж которой составляет 1,11 млрд грн", - отметил министр.
Кроме того, приватизация спиртовых активов принесла больше 1 млрд грн. Уже продано 18 спиртовых активов.
Петрашко отметил, что одним из важных решений станет разблокирование большой приватизации. По оценкам, бюджет в следующем году должен получить от нее 12 млрд грн.
"Правительство одобрило законопроект и передало его на рассмотрение парламента. Считаю, что сейчас подходящее время для моратория. Уже в следующем году ожидаем экономическое восстановление как Украины, так и других европейских стран", - добавил Петрашко.
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