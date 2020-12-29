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Три компании отказались от подписания договоров на добычу газа в Украине, – Госгеонедр
13:57 29.12.2020 |
ЧАО "Укрнафтобуриння" Игоря Коломойского и Виталия Хомутынника отказалась от подписания соглашения о разделе продукции (СРП) по Русановскому углеводородному участку, а американская Aspect Energy - по Варвинскому.
Об этом глава Государственной службы геологии и недр Роман Опимах сообщил на своей странице в сети Facebook.
Он напомнил, что конкурсы на заключение этих соглашений состоялись еще в 2019 году.
"С определения победителей прошло полтора года, за это время произошло очень много событий. Сменились президент страны и парламент... Произошел ценовой кризис на рынке углеводородов, мировые мейджеры списали запасы на миллиарды долларов и остановили много новых проектов, а пандемия отрицательно сказалась на глобальной экономической активности. В результате, из 9 сделок осталось 7, три иностранных и украинское предприятия-победители вышли из переговорного процесса по собственному желанию", - отметил Опимах.
Глава Госгеонедр добавил, что минимальные финансовые обязательства инвесторов по оставшихся участках превышают $350 млн в течение ближайших 5 лет, программа работ предусматривает бурение 35 новых разведочных скважин.
Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 28 декабря утвердил тексты договоров семи соглашений о разделе продукции (СРП) для добычи углеводородов в стране.
В частности, увтерждены СРП с государственной "Укргаздобычей" по Берестянскому, Бузовскому, Балаклейскому и Ивановскому участкам, "ДТЭК" Рината Ахметова - по Зинковскому, "Гео Альянс" Виктора Пинчука - по Софиевскому, "Захиднадрасервис" Зиновия Козицкого - по Угновскому месторождениях.
Однако в ноябре 2020 года канадская Vermilion Energy приняла решение отказаться от участия в совместных с группой "Нафтогаз" проектах по освоению Балаклийской и Ивановских нефтегазоносных участков.
Кроме того, в мае 2020 года правительство утвердило ЕР Ukraine B.V. (Нидерланды, ("дочка" чешской EPH Group) победителем конкурсов по Груневскому и Ахтырскому углеводородным участкам, а York Energy (UK) Holdings Limited (Великобритания, "дочка" американской Alpha Energy) - по Ичнянскому участку.
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