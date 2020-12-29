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Кабмин отдал управление всеми КПВВ на линии разграничения Минреинтеграции
11:46 29.12.2020 |
Кабинет министров определил государственное предприятие "Реинтеграция и восстановление" Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий ответственным за обустройство, содержание и обслуживание всех контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) и прилегающих к ним территории.
Соответствующее постановление также предусматривает приведение к единому стандарту и требованиям всех КПВВ на линии соприкосновения и на админгранице с Крымом, а также дооборудование их режимных и сервисных зон, сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
"С самого начала создания КПВВ каждый пункт жил своей жизнью, ведь каждый пункт принадлежал к сфере управления различных структур. Из-за этого возникли трудности с их техническим обустройством, созданием условий для людей, пересекающих линию соприкосновения в Донецкой и Луганской областях и админграницы с Крымом", - пояснил вице-премьер Алексей Резников.
"Мы уже заложили новый стандарт - это КПВВ в Счастье и Новотроицком. И по такому же принципу будут оснащены все КПВВ, а содержанием будет заниматься один оператор - наше государственное предприятие "Реинтеграция и восстановление", - добавил глава министерства.
Утвержденное Кабмином положение определяет основные требования к обустройству КПВВ, которое будет состоять из режимной зоны и сервисной зоны с сервисным обслуживанием.
Режимная и сервисная зоны КПВВ должны обустраиваться временными модульными сооружениями на основе сборно-разборных конструкций, с соответствующей защитой от поражения стрелковым оружием.
Определено также, что прилегающая к КПВВ территория - это территория за пределами режимной и сервисной зон в радиусе не более 50 м от них, или до проезжей части дороги, если расстояние до нее менее 50 м.
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