«Укрпочта» и «Новая почта» обнародовали графики работы на новогодние праздники

Два крупнейших оператора почтовой связи Украины - "Укрпочта" и "Новая почта" - обнародовали графики работы во время рождественско-новогодних праздников. Выходными будут 1 и 7 января.

Об этом сообщается на сайтах "Укрпочты" и "Новой почты".

В частности, 1 и 7 января будут работать только дежурные отделения "Укрпочты".

Отделение и курьерская доставка компании "Новая почта" будут работать по следующему графику:

31 декабря - отделения и адресная доставка работают по сокращенному графику работы (до 15:00, 17:00 или 18:00 в зависимости от отделения),

1 и 7 января - отделения и адресная доставка не будут работать.

При этом 8 января и в остальные межпраздничные дни "Новая почта" работает в обычном режиме.

Во время усиленного карантина 8 - 24 января почтовые операторы работают по обычному графику.

Напомним, во время "высокого" сезона в период новогодних и рождественских праздников 250 отделений "Укрпочты" будут работать без выходных.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) упростил для операторов почтовой связи процедуру идентификации и верификации получателей пенсий, пособий, субсидий и других выплат населению.