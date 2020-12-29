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В ноябре общий госдолг Украины увеличился на 1,2% до $84,24 млрд
10:21 29.12.2020 |
Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в ноябре увеличился на 1,17%, или на 0,98 млрд долларов, до 84,24 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.
Об этом говорится в данных Министерства финансов, передают Українські Новини.
Государственный и гарантированный государством долг на конец ноября составил 2 398,2 млрд гривен, или 84,24 млрд долларов против 2 367,76 млрд гривен, или 83,26 млрд долларов месяцем ранее.
Общий размер прямого госдолга по состоянию на 30 ноября составил 2 109,01 млрд гривен (74,08 млрд долларов) против 2 086,88 млрд гривен (73,38 млрд долларов) месяцем ранее.
При этом прямой внешний долг за месяц увеличился с 41,96 млрд долларов до 42,29 млрд долларов.
Прямой внутренний долг увеличился с 893,73 млрд гривен до 905,10 млрд гривен (в долларовом эквиваленте снизился с 31,43 млрд долларов до 31,79 млрд долларов).
Гарантированный государством долг на 30 ноября составил 289,19 млрд гривен, или 10,16 млрд долларов.
Как сообщали Українські Новини, за 2019 год государственный и гарантированный государством долг увеличился на 6,05 млрд долларов, а в гривневом эквиваленте сократился на 170 млрд гривен.
При этом в 2019 году размер прямого госдолга увеличился на 7,2 млрд долларов, а в гривневом эквиваленте сократился на 98,9 млрд гривен.
Кроме того, общий госдолг в сентябре сократился на 2,7% до $82,9 млрд.
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