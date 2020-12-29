В ноябре общий госдолг Украины увеличился на 1,2% до $84,24 млрд

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в ноябре увеличился на 1,17%, или на 0,98 млрд долларов, до 84,24 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом говорится в данных Министерства финансов, передают Українські Новини.

Государственный и гарантированный государством долг на конец ноября составил 2 398,2 млрд гривен, или 84,24 млрд долларов против 2 367,76 млрд гривен, или 83,26 млрд долларов месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 30 ноября составил 2 109,01 млрд гривен (74,08 млрд долларов) против 2 086,88 млрд гривен (73,38 млрд долларов) месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц увеличился с 41,96 млрд долларов до 42,29 млрд долларов.

Прямой внутренний долг увеличился с 893,73 млрд гривен до 905,10 млрд гривен (в долларовом эквиваленте снизился с 31,43 млрд долларов до 31,79 млрд долларов).

Гарантированный государством долг на 30 ноября составил 289,19 млрд гривен, или 10,16 млрд долларов.

Как сообщали Українські Новини, за 2019 год государственный и гарантированный государством долг увеличился на 6,05 млрд долларов, а в гривневом эквиваленте сократился на 170 млрд гривен.

При этом в 2019 году размер прямого госдолга увеличился на 7,2 млрд долларов, а в гривневом эквиваленте сократился на 98,9 млрд гривен.

Кроме того, общий госдолг в сентябре сократился на 2,7% до $82,9 млрд.