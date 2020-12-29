Украина выйдет еще с одного соглашения СНГ: правительство одобрило законопроект

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании поддержал выход Украины из соглашения о Межправительственной фельдъегерской связи. Об этом написал в Telegram представитель правительства в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан, передает УНН.

"На сегодняшнем заседании Кабмин одобрил проект закона "О выходе из Соглашения о Межправительственной фельдъегерской связи и Протокола о внесении поправок в Соглашение о Межправительственной фельдъегерской связи", поскольку такое соглашение несет угрозу национальным интересам Украины", - написал Мокан.

По его словам, данное Соглашение определяет организационные основы, юридические аспекты и обязательства в рамках создания единой системы фельдъегерской связи. Эта система предназначена для обеспечения доставки особенно важной, секретной и другой служебной корреспонденции между главами государств, правительств и официальной корреспонденции органов СНГ органами власти и управления государств-участников Соглашения.

"Центральным транзитным пунктом для пересылки официальной корреспонденции Соглашения определено город Москву. Учитывая вооруженную агрессию РФ против Украины, выполнения обязательств украинской стороной по указанному Соглашению несет угрозу национальным интересам Украины, поскольку предоставляет потенциальную возможность доступа к документам во время их нахождения на территории РФ, а также создает угрозу жизни и здоровью фельдъегерей, которые являются военнослужащими и находятся при доставке официальной корреспонденции на территории страны-агрессора", - добавил Мокан.

Напомним, Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании поддержал проект закона "О выходе из Соглашения об основных направлениях сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей".