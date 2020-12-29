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Реальная зарплата в Украине в ноябре сократилась на 2,8% к октябрю текущего года - Госстат
18:04 28.12.2020 |
Реальная заработная плата в Украине в ноябре 2020 года увеличилась на 8,1% по сравнению с ноябрем 2019 года и сократилась на 2,8% к октябрю текущего года, сообщила Государственная служба статистики в понедельник.
По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатных работников в ноябре-2020 по сравнению с предыдущим месяцем сократилась на 1,5%, а в годовом измерении (к ноябрю-2019) возросла на 12,2%, составив 11987 грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы (5000 грн)
Ведомство уточнило, что в октябре текущего года средняя номинальная зарплата составляла 12174 грн, сентябре - 11998 грн, августе - 11446 грн, июле - 10804 грн, июне – 11579 грн, мае – 10542 грн, апреле – 10430 грн, марте – 11446 грн, феврале – 10847 грн, январе – 10727 грн.
По данным статведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в ноябре 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее наблюдался в Луганской (на 21,1%), Черновицкой (на 20,7%), Тернопольской (на 20%), Николаевской (на 19,7%), Хмельницкой (на 18,6%), Ривненской (на 18,5%), Ивано-Франковской (на 18,2%), Херсонской (на 17,8%), Сумской (на 15,5%), Кировоградской (на 15,2%) областях.
Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце наблюдался в Киеве (17580 грн), самый низкий - в Черниговской области (9615 грн).
В ноябре-2020 к ноябрю-2019 года заработная плата выросла в сфере здравоохранения и социальной защиты – на 48,5%, предоставлении других услуг - на 43,0%, в сфере искусства, спорта и развлечений – на 19,0%, информации и телекоммуникаций – на 17,1%, в профессиональной, научной и технической деятельности – на 16,5%,образовании – на 16,2%, в сфере административного, вспомогательного обслуживания и образования - на 14,9%, в сельском хозяйстве – на 14,1%, госуправлении и в сфере обороны, обязательном соцстраховании – на 11,2%, в строительстве – на 9,5%, на предприятиях промышленности – на 8,0%, в сфере операций с недвижимостью – на 5,0%, финансовой и страховой деятельности – на 3,5%, в сфере оптовой и розничной торговли – на 3,5%.
Тогда как зарплаты работников в сфере временного размещения и организации питания сократились на 6,8%, на предприятиях транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности – на 3,3%.
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