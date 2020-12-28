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Налоговая служба сообщает об изменении счетов для уплаты ЕСВ
16:01 28.12.2020 |
С 1 января меняются счета для уплаты единого социального взноса. С этой даты уплаченные суммы по старым счетам будут возвращаться плательщикам, как невыясненные поступления.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.
С 1 января 2021 года вступают в действие новые небюджетные счета 3556, открытые на имя территориальных органов Государственной налоговой службы Украины для уплаты средств единого социального взноса.
В налоговой службе отметили, что средства, уплаченные на старые счета по зачислению налогов, сборов и ЕСВ, не будут зачисляться, а будут возвращаться плательщикам, как невыясненные поступления.
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