Госгеонедр заявляет о попытках сорвать аукционы по продаже разрешений на разработку литиевых месторождений

Государственная служба геологии и недр (Госгеонедр) Украины намерена выставить на открытые аукционы продажу специальных разрешений на разработку участков месторождений литиевых руд.

"Госгеонедр Украины проводит регулярные аукционы по продаже специальных разрешений на пользование недрами. Подготовила в том числе и объекты с залежами руд лития – Шевченковское месторождение и участок Балка Крутая - в Инвестиционный атлас недропользователя для дальнейшего выставления на электронные торги. Обрабатывает материалы по участку Доброму. Однако происходят попытки сорвать проведение открытых электронных торгов через суды", - написал глава ведомства Роман Опимах в Facebook в понедельник.

По его словам, в настоящее время наблюдается значительный спрос на "металлы будущего" на мировом рынке, к которым относится и литий. Украина может стать серьезным игроком на европейском рынке по добыче этого минерала, так как обладает значительными запасами и ресурсами.

"Служба подготовила два литиевые объекта на аукционы. Но, к сожалению, через суды блокируются открытые торги из расчета получить специальное разрешение вне аукциона. Это происходит для того, чтобы не платить справедливую цену, которую устанавливают открытые конкурентные торги", - констатирует Опимах.

При этом в справке к данному сообщению уточняется, что месторождение Шевченковское площадью 39,84 га расположено в Донецкой области. Запасы литиевых руд категории С1 составляют 5,671 млн тонн, категории С2 - более 8 млн тонн. Имеющиеся сопутствующие полезные ископаемые - руды тантала, ниобия, бериллия.

Постановлением Верховного Суда от 16 апреля 2020 года по делу №826/7696/18 по иску заместителя Генерального прокурора было отменено специальное разрешение на пользование недрами Шевченковского месторождения, предоставленного ООО "Петро-Консалтинг".

Вместе с тем 9 декабря 2020 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил заявление ООО "Петро-Консалтинг" и запретил Госгеонедр предоставлять третьим лицам специальное разрешение на Шевченковское месторождение. Постановление вступило в силу 9 декабря текущего года и действует до 9 декабря 2023г. Госгеонедр подала апелляционную жалобу на данное решение Хозяйственного суда Киева.

Участок "Добрый" с залежами руд лития и оксидами тантала, ниобия, рубидия, цезия, бериллия, олова расположен в Кировоградской области. Его площадь 300 га. Прорабатывается для дальнейшего выставления на е-торги для геологического изучения и опытно-промышленной разработки.

Постановлением Окружного административного суда Киева от 22 июля 2020 года Госгеонедр запрещено предоставлять третьим лицам специальное разрешение на участок Добрый. 31 июля 2020 года Служба подала апелляционную жалобу на постановление Окружного административного суда г. Киева. По состоянию на 24 декабря 2020г дело слушается в Шестом апелляционном административном суде.

Решением Окружного административного суда от 6 ноября 2020 года иск ООО "Петро-Консалтинг" к Госгеонедр удовлетворен полностью: отменен приказ Госгеонедр об отказе в предоставлении спецразрешения и ведомство обязано выдать компании разрешение на пользование недрами с целью добычи литиевых руд. 17 ноября 2020 года Служба подала апелляцию на решение Окружного административного суда. По состоянию на 24 декабря 2020 года апелляционное производство не открыто.

Госгеонедр направила соответствующие письма в Офис Генерального прокурора с ходатайством вступить в вышеуказанные дела в качестве третьего лица на стороне Службы.

Как сообщалось, ООО "Петро-Консалтинг" (Киев) в 2018 году получило специальное разрешение Госгеонедр на добычу литиевых руд на Шевченковском месторождении (Великоновоселовский р-н Донецкой обл.), планировало привлечь иностранного партнера для его разработки и начать добычу в 2021 году.

В ноябре 2020 года инвестиционная компания Millstone&Co с офисами в Украине и Польше заявила о намерении направить более EUR10 млн собственных средств в завершение разведки месторождений лития в Украине в течение следующих двух лет.

ООО "Петро-Консалтинг" зарегистрировано в апреле 2010 года в Дарницком районе Киева.

Конечный бенефициар ООО – житель Донецка Михаил Жернов, руководитель компании с сентября 2019 года – Игорь Лукьянов.

Уставный капитал ООО – 340 тыс. 209,10 грн.