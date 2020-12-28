Дефицит госбюджета в ноябре составил 7,8 млрд грн - Госказначейство

Дефицит государственного бюджета в ноябре составил 7,8 млрд грн, а за январь-ноябрь этого года по оперативным данным этот показатель увеличился до 119,97 млрд грн по сравнению с 112 млрд грн, свидетельствует статистика Государственной казначейской службы (ГКСУ).

Согласно ее данным, в ноябре дефицит общего фонда госбюджета составил 10,65 млрд грн, тогда как за 11 месяцев дефицит общего фонда увеличился до 131,13 млрд грн.

По данным Госказначейства, заимствования в ноябре по общему фонду составили 29 млрд грн, всего - 32,6 млрд грн, погашения в ноябре достигли суммы 19,84 млрд грн.

В то же время за 11 месяцев этого года заимствования составили 466,26 млд грн, в том числе 444,48 млрд грн по общему фонду.

Внешние заимствования в ноябре были на уровне 3,9 млрд грн, погашения по внешним обязательствам - 1,88 млрд грн, тогда как за январь-ноябрь этого года данные показатели были на уровне 190,7 млрд грн и 137,9 млрд грн соответственно.

Приватизация в январе-ноябре принесла 1,991 млрд грн, указано в материалах казначейства.

Доходы госбюджета за 11 месяцев составили 944,77 млрд грн, в том числе 805,9 млрд грн по общему фонду. Расходы - 1,06 трлн грн и почти 941 млрд грн соответственно.

Доходы госбюджета на 2020 год утверждены в размере 975,833 млрд грн (в том числе 855,4 млрд грн по общему фонду), расходы - 1,266 трлн грн (1,135 трлн грн).