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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Гетманцев: половина украинской экономики находится в тени

08:36 28.12.2020 |

Экономика

 

Половина украинской экономики находится сейчас в тени, констатировал в интервью "Радио Свобода" депутат от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, передает УНН.

Таким образом он прокомментировал результаты исследования украинской экономики от компании Ernst & Young. Эксперты Ernst & Young констатировали: 846 млрд гривен или почти четверть (23,8%) от официального ВВП Украины за 2018 находится в тени. По расчетам Гетманцева, на самом деле доля украинской экономики сейчас в тени, составляет "плюс-минус 50%".

"Я делаю вывод этот потому, что просто сравниваю сумму операций, которая проходит через фискальные аппараты, через РРО (регистраторы расчетных операций - ред.), и та, которая не проходит ... Общий объем потребления - у нас в Украине проходит около 40 % через РРО. И поэтому мы с вами где-то в объеме половины. Потому что (определенный объем - около 10% - ред.) может там не проходить при определенных условиях через РРО, например, безнал или что-то другое. Но мы с вами должны констатировать, что плюс-минус это 50%. И мы с вами, к сожалению, не можем сделать исследования, которые были бы точными. Но и та цифра, о которой говорит Ernst & Young, также великовата. Она страшна! Но я считаю, что сумма больше, этот объем (тенизации - ред.) является большим", - отметил Данил Гетманцев.

По мнению главы парламентского комитета, Украина является сейчас самым бедным государством Европы, если не считать Молдову - "в Молдове хуже ситуация, но мы с ней меняемся год от года".
 

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