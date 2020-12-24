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Безработица немного сократилась в III квартале 2020 года
18:01 24.12.2020 |
Количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше в III квартале 2020 года составило 16,0 млн человек, а в возрасте 15-70 лет - 15,9 млн человек. Количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составило по 1,7 млн человек.
Об этом свидетельствуют результаты обследования рабочей силы Государственной службы статистики Украины.
По данным статистического ведомства, уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 49,8%, а среди населения в возрасте 15-70 лет - 56,1%.
При этом уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составил 9,5% (в первом квартале - 8,5%, во втором квартале - 9,8%), а среди лиц в возрасте 15-70 лет - 9,5% (в первом квартале - 8,6%, во втором квартале 9,9%).
Напомним, в октябре Национальный банк улучшил прогноз по безработице в Украине в 2020 году по методологии Международной организации труда до 9,4%. В июле НБУ прогнозировал безработицу на уровне 10%.
По данным Госстата, во II квартале 2020 года количество безработного населения в возрасте 15-70 лет составило 1,7 млн человек. При этом уровень безработицы среди лиц в возрасте 15-70 лет составил 9,9% (в первом квартале - 8,6%).
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