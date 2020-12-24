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Госналоговая полноценно заработает как единое юрлицо с 2021 года
17:51 24.12.2020 |
С 1 января 2021 года будут ликвидированы юридические лица территориальных органов Государственной налоговой службы, осуществление полномочий и функций подразделений ведомства продолжится в формате обособленных подразделений. Таким образом, Налоговая служба с 1 января 2021 года заработает в формате единого юридического лица.
Соответствующий приказ подписан 24 декабря председателем ГНС Алексеем Любченко, сообщает пресс-служба ведомства
"Сделан заключительный шаг по обеспечению функционирования ГНС в формате единого юридического лица. Выполнена одна из приоритетных задач, которая была определена для ГНС рядом решений правительства и структурным маяком Меморандума об экономической и финансовой политике с МВФ. С 1 января следующего года ГНС начинает функционировать как единое юридическое лицо", - отметил Любченко.
Таким образом ГНС будет функционировать как единое юридическое лицо, состоящее из центрального аппарата и территориальных органов, образованных как ее обособленные подразделения (без статуса юридических лиц).
Ожидается, что такие изменения будут способствовать усилению институционной способности ГНС, избежанию дублирования функций и процедур в ГНС, увеличению доходов бюджета и минимизации коррупции и улучшению предоставления услуг налогоплательщикам.
Как сообщалось, Кабинет министров утвердил работу Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы в формате единого юридического лица 30 сентября.
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