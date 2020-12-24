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НКРЭКУ повысила тарифы на производство тепла для населения на 2021 год для 23 ТЭЦ и когенерационных установок
15:56 24.12.2020 |
При этом тарифы на тепло для населения были повышены всем 23 компаниям; при этом наименее повышен тариф для Днепровской ТЭЦ (5,5%), наиболее - для ООО "Евро-реконструкция" (на 49,7%).
В числе компаний, которым наиболее повышены тарифы для населения - Новораздольская и Новояворивская ТЭЦ (обе ООО "Нафтогаз Тепло", на 37,1% и 34,1%), Белоцерковская ТЭЦ (33,2%), ООО "Сумытеплоэнерго" (на 25%), Черниговская ТЭЦ (ООО "Технова", на 24,1%), а также две когенерационные установки КП "Миськтепловодоэнергия" (на 33,5%) и КП "Хмельницктеплокоммунэнерго" (на 29,3%).
Средневзвешенный тариф для поставок тепла населению для 23 компаний составил после повышения 1121,71 грн/Гкал. При этом наиболее высокий размер тарифа у Северодонецкой ТЭЦ ‒ 1471,54 грн/Гкал, наиболее низкий - у ТЭЦ-2 Эсхар (Харьковская обл.) ‒ 653,99 грн/Гкал.
Полная информация о тарифах размещена на сайте НКРЭКУ.
НКРЭКУ обосновала необходимость повышения тарифов на тепловую энергию в 2021 году существенным снижением объемов производства тепловой энергии, повышением фонда заработной платы для лицензиатов, ростом цен на топливно-энергетические ресурсы, а также ростом затрат на услуги по распределению природного газа.
НКРЭКУ устанавливает тарифы на производство тепловой энергии для 26 лицензиатов с объемом выработки более 170 тыс Гкал и уровнем коммерческого учета энергии более 90%, которые производят 50% тепловой энергии в Украине.
Ранее сообщалось, что НКРЭКУ снизила на 2021 год ставки на стандартное присоединение к электросетям на 5,7%, на нестандартное - на 14,7%
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