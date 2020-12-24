Мы не благотворительный фонд: «Укрпочта» снова угрожает прекратить доставку пенсий

"Укрпочта" угрожает прекратить доставку пенсий с 1 января 2021 года, если Кабинет министров Украины не расмотрит вопрос оплаты доставки пенсий. Об этом на своей страницы в Facebook написал Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский, передает УНН.

"Сегодня на Кабмине должен быть рассмотрен вопрос оплаты государством доставки пенсий для 3,6 миллиона пенсионеров. После пересмотра минимальной зарплаты, только в части ЕСВ Укрпошта заплатит на 500 миллионов гривен больше чем в 2020 году, не считая расходов на повышение зарплат. Поэтому, если вопрос не будет решён положительно Укрпочта будет вынуждена прекратить доставку пенсий с 1 января", - заявил он.

По словам Смилянского, Укрпочта не благотворительный фонд и не может дотировать газеты, письма и пенсии.

"Я конечно уверен, что КМУ примет правильное решение, и все пенсионеры своевременно получат свои пенсии, а почтальоны, рискующие своей жизнью и приходящие в дома к людям справедливую оплату. Ведь Министр Финансов лично неоднократно утверждал, что все вопросы, связанные с повышением минимальной зарплаты заложены в бюджет. Особенно для тех, кто помогает бороться с короновирусом", - отметил он.

Кроме этого, Генеральный директор Укрпочты обратился к министру финансов Украины Сергею Марченко.

"... я бы хотел лично напомнить Министерству финансов Украины и Сергею Марченко, что когда человек голодный, ему или дают удочку, или рыбу. Или припертый к стенке с завязанными руками человек начинает искать радикальные выходы. Удочку, в виде закона о Почтовом банке Вы нам не дали. Так что ждём рыбу. А, ну и сотрудничество с ЕБРР и ЕИБ на 100 миллионов евро будет аннулировано в случае убыточности Укрпочты", - подытожил он.

Позже Смилянский также добавил, что вопрос о доставке пенсий будет рассмотрен завтра.

"Так как КМУ решил подержать интригу по доставке пенсий до завтра, есть время подождать и подумать о прекрасном", - отметил он.

Напомним, зарплата председателя "Укрпочты" в этом году составила 1,9 млн гривен в месяц, что составляет 22,8 млн гривен в год. Добавим, что зарплата директора "Укрпочты" более чем в два раза выше, чем годовая зарплата президента США.

Добавим, что Укрпочта уже не первый раз угрожает прекратить доставку пенсий. С аналогичными заявлениями они выходили и в 2019 году.