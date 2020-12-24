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Кабмин принял решение для ускорения ликвидации убыточных шахт
09:04 24.12.2020 |
Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании поддержал, с доработкой, проект постановления, которым вносятся изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете на мероприятия по ликвидации неперспективных угледобывающих предприятий, что должно ускорить процесс ликвидации убыточных шахт, передает корреспондент УНН.
"Речь идет о внесении изменений в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления мероприятий по ликвидации неперспективных угледобывающих предприятий. У нас есть одно предложение, не поддерживается направление новое по использованию бюджетных средств на финансирование и изготовление технико-экономических обоснований и прохождения их комплексной государственной экспертизы. Поэтому в однодневный срок мы с Минэнерго доработаем и сможем этот вопрос решить", - сказал во время представления проекта решения министр финансов Сергей Марченко.
Проектом постановления предусматривались следующие изменения:
1. Получателями бюджетных средств по программе "Мероприятия по ликвидации неперспективных угледобывающих предприятий" могут быть хозяйственные общества по добыче угля, 100 процентов акций которых принадлежит государству.
2. Отдельно определить направления использования средств на расходы для изготовления технико-экономических обоснований и прохождения их комплексно-государственной экспертизы.
3. Исключить необходимость согласования перечня работ и услуг и затрат по проектам ликвидации угледобывающих предприятий и их обособленных подразделений с Минэкономики и Минфином.
4. Отдельно определить направление использования средств на выполнение в 2021 году бюджетных обязательств (погашение кредиторской задолженности - ред.) за 2019-й, взятых на учет в органах Казначейства Украины.
Постановление направлено на "ускорение процесса ликвидации неперспективных угледобывающих предприятий".
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