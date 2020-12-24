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В Украине могут изменить правила выдачи лицензий автоперевозчикам
Кабинет министров предложил Верховной Раде принять законопроект об изменениях в ряде законов Украины, предусматривающий приведение правил лицензирования на автомобильном транспорте в соответствие с европейскими стандартами.
Соответствующий законопроект правительство одобрило на сегодняшнем заседании.
В частности, законопроект предлагает определить особенности лицензирования в соответствии с положениями Регламента ЕС 1071/2009, который вводит общие правила относительно условий допуска к профессии автомобильных перевозчиков, а также предусматривает условия госрегистрации перевозчика как субъекта хозяйствования и регистрации его офиса.
Согласно пояснительной записке, законопроект вводит понятие «менеджер перевозок» для обозначения человека, ответственного за перевозку грузов, пассажиров, а также определяет требования к такому лицу в части получения свидетельства профессиональной компетентности.
Законопроект также внедряет механизм подтверждения безупречной деловой репутации перевозчика.
Кроме этого, законопроект предусматривает создание единого комплекса информационных систем в сфере безопасности на наземном транспорте.
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