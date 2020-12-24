Финансовые новости
- |
- 24.12.20
- |
- 04:27
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Компания с похожим на фирму Коломойского названием покупает месторождение марганцевой руды
22:58 23.12.2020 |
ООО "Юнайтед Энерджи" выиграло электронный аукцион по продаже специального разрешения на разработку Покровского участка марганцевой руды, предложив 10,02 млн грн при первоначальной цене 186,371 тыс. грн без НДС.
Согласно данным в системе Prozorro, за 5-летнее право геологического исследования этого участка и его опытно-промышленную разработку боролись также ООО "Отделение экологии и геологии Академии горных наук Украины", ООО "Кингс Консалтинг групп", ООО "Максипром групп", ЧАО "Марганецкий ГОК" (МГОК), ЧАО "Покровский ГОК" (ПГОК) и ООО "Истметалл".
Покровская участок в административном отношении находится на западе г. Покров Апостоловского района Днепропетровской области у хвостохранилища Покровского ГОКа "Кривые Луки", на землях Апостоловского сельского совета.
ООО "Юнайтед Энерджи" зарегистрировано в июле 2019 года. Основной вид деятельности - неспециализированная оптовая торговля, второстепенные - добыча каменного и бурого углей, сырой нефти и газа, производство кокса и коксопродуктов, продукты нефтепереработки, производство чугуна стали и ферросплавов и другие.
Собственником компании в госреестре указан Богдан Топчий.
Ппо данным Prozorro, зарегистрированное в 2019 году "Юнайтед Энерджи" является крупным поставщиком электроектроэнергии, в частности для государственного "Мирноградугля", "Укрпошты", водоканалов Мариуполя и Днепра.
Название компании созвучно названию созданного в феврале 2018 года крупного энерготрейдера "Юнайтед Энерджи" (укр. "Юнайтед Энерджі"), которое СМИ связывают с бизнесменом Игорем Коломойским, однако это разные компании.
В частности, в 2020 году "Юнайтед Энерджи" стала одним из покупателей природного газа у ПАО "Укрнафта", который затем перепродавала "Днепроазоту" Коломойского.
С сентября 2020 года "Юнайтед Энерджи" также стала крупнейшим покупателем электроэнергии государственного "Энергоатома", зачастую, по ценам ниже рыночных.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Нацбанк 23 декабря остановил подорожание доллара на межбанке. Но может начаться новый штурм
ТОП-НОВОСТИ
|Алексей Голобуцкий: У Коломойского и Ахметова во влиянии на «слуг народа» пока паритет
|Комитет Рады выразил недоверие главе Минобороны Тарану и направил соответствующее письмо президенту
|Успокоить Коломойского: Почему Витренко назначили и.о. министра в авральном порядке
|Заблудился по пути. Как Зеленский ошибся со строительством дорог в 36 раз
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Компания с похожим на фирму Коломойского названием покупает месторождение марганцевой руды
|Первый участок для добычи золота покупает неизвестная фирма гражданина Турции
|Европейские компании будут производить аммиак из возобновляемого водорода
|Болгария с 31 декабря начнет получать газ из Азербайджана
|Кабмин утвердил нулевую норму формирования страхового запаса газа в 2021
|Минфин спрогнозировал перевыполнение бюджета на 2020 год благодаря размещению ОВГЗ
|«Энергоатом» планирует прекратить вывоз ядерных отходов в Россию с 2021
Это интересно
|IT-компании создали группу по борьбе с вымогательским ПО
|Демонтаж оборудования Huawei обойдется США почти в 2 миллиарда долларов
|Boeing скоро начнёт производство второй ступени РН SLS для доставки людей на Луну и Марс
|Воздух в салоне Mercedes-Benz EQS будет таким же чистым, как в операционной
|Китай успешно вывел в космос пять спутников с помощью ракеты CZ-8, которая в будущем станет многоразовой
|В течение двух лет Aston Martin представит десять новинок
|Мошенники выпустили вредоносное приложение под видом мобильной версии Cyberpunk 2077