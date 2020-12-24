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Первый участок для добычи золота покупает неизвестная фирма гражданина Турции
22:53 23.12.2020 |
Победителем аукциона Государственной службы геологии и недр по продаже участка с залежами руд золота - Желтоводской площади в Днепропетровской области - стало неизвестное ООО "Спыс Украина" (Львов), владельцем которого указан гражданин Турции.
Согласно информации об аукционе, ООО "Спыс Украина" предложило за право на разработку участка 5,74 млн грн при стартовой цене 4,48 млн грн без НДС, передает Интерфакс-Украина.
В торгах также принимало участие ООО "Нидком".
Желтоводская площадь расположена в Пятихатском районе Днепропетровской области, в 8 км к северу от г. Желтые Воды, вдоль юго-восточной окраины с. Желтое в субмеридиональном направлении.
Вид пользования недрами и срок, на который предоставляется разрешение: геологическое изучение основных полезных ископаемых - руд золота и сопутствующих полезных ископаемых -ниобиевых руд, в том числе опытно-промышленная разработка месторождений, срок - 5 лет.
ООО "Спыс Украина" (Львов) зарегистрировано в феврале 2010 года. Основной вид деятельности - "деятельность холдинговых компаний", второстепенные - покупка и продажа собственного недвижимого имущества, предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества, управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на основе контракта, деятельность главных управлений (хед-офисов).
Конечным бенефициаром в госреестре указан гражданин Турции Фират Чакмак. Уставный капитал компании - 869 грн.
Как сообщалось, Госгеонедр впервые выставила на электронные торги спецразрешение на разработку участка с залежами золота. Кроме Желтоводской площади, на Днепропетровщине планируется выставить на торги участок Балка Широкая, а также Квитковскую и Майскую площади в Одесской области.
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