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Минфин спрогнозировал перевыполнение бюджета на 2020 год благодаря размещению ОВГЗ
18:08 23.12.2020 |
Министерство финансов ожидает перевыполнения доходов государственного бюджета на 10-13 млрд грн по итогам 2020 года.
Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в интервью Lb.ua.
"Было успешное размещение ОВГЗ на 51 млрд грн. У нас еще два аукциона внутренних и будет перевыполнение дохода где-то 10-13 млрд грн по итогам года. Поэтому оснований считать, что мы не выполним бюджет в части расходов, тоже нет. На данный момент, я уже могу это сказать спокойно", - сказал Марченко.
Министр напомнил, что в декабре Украина также разместила еврооблигации на $600 млн и получила 600 млн евро от Евросоюза.
При этом Марченко подчеркнул, что Единый казначейский счет обладает достаточной ликвидностью для финансирования необходимых платежей в текущем году.
Как сообщалось, по данным Минфина, заимствования в общий фонд госбюджета в январе-ноябре составили 455,5 млрд грн или 75,6% от плана, что вызывало сложности с финансированием дефицита госбюджета.
Тем временем, по данным Госказначейства, поступления в госбюджет не от заимствований в январе-ноябре 2020 года составили 944,73 млрд грн при плане в 944,98 млрд грн, таким образом план поступлений выполнен почти на 100%.
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