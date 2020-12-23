Падение промпроизводства в Украине в ноябре замедлилось до 0,3%, за 11 мес. до 6,2% – Госстат

Промышленное производство в Украине в ноябре 2020 года по сравнению с ноябрем 2019 года снизилось на 0,3%, тогда как в октябре – на 5%, сентябре – на 4,4%, августе – 5,3%, июле – 4,2%, июне - 5,6%, мае – 12,2% и апреле - 16,2%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду.

Ведомство уточнило, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в ноябре 2020 года сократилось на 0,1%.

Госстат указывает, что к октябрю этого года рост промышленного производства в ноябре составил 1,1%, а с учетом сезонной корректировки – 1,5%.

В перерабатывающей промышленности в ноябре-2020 к ноябрю-2019 падение замедлилось до 3,4% с 6,6% в октябре, тогда как в добывающей промышленности и разработке карьеров был зафиксирован рост на 1,8%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 10%.

В целом за 11 месяцев текущего года промпроизводство в Украине сократилось на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 3,8%, в перерабатывающей промышленности – на 7,8%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 3,1%.

Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2019 году снизилось на 0,5% по сравнению с 2018 годом.



Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в январе-ноябре 2020г.

ноябрь 2020г к октябрю 2020г. % ноябрь 2020г к ноябрю 2019г., % январь-ноябрь 2020г к январю-ноябрю 2019г, % Справочно: январь-ноябрь 2019 к январю-ноябрю 2018, % Промышленность всего 101.1 99.7 93.8 100.1 Добывающая и перерабатывающая промышленность Добывающая промышленность и разработка карьеров 98.2 101.8 96.2 99.4 - добыча каменного и бурого угля 98.6 96.4 85.2 99.1 - добыча сырой нефти и природного газа 96.7 96.9 98.3 100.7 - добыча металлических руд 103.0 110.6 95.8 98.7 Перерабатывающая промышленность 98.2 96.6 92.2 101.2 в том числе Производство пищевых продуктов. напитков и табачных изделий 95.5 94.6 97.8 103.7 Текстильное производство; производство одежды. кож. изделий из кожи и др. материалов меха и изделий из меха 100.0 99.0 91.0 92.7 Изготовление изделий из древесины. производство бумаги и полиграфическая деятельность 96.6 100.6 93.2 94.4 Производство кокса и продуктов нефтепереработки. 102.4 90.2 97.3 102.5 Производство химических изделий и химической продукции 86.3 86.6 104.8 111.7 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 103.1 99.4 100.8 103.8 Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции 93.4 109.6 97.4 106.7 Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий. кроме машин и оборудования 101.0 108.2 89.8 99.3 Машиностроение. кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 103.2 84.7 80.1 98.2 производство компьютеров. электрической и оптической продукции 125.3 65.0 70.4 91.5 производство электрического оборудования 108.3 105.1 95.3 94.4 Производство машин и оборудования. не отнесенных к другим группам 97.6 82.4 82.4 103.2 Производство автотранспортных средств. прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств 99.6 82.5 73.0 97.4 Производство мебели. другой продукции. ремонт и монтаж машин и оборудования 101.9 100.6 87.2 103.4 Поставка электроэнергии. газа. пара и кондиционированного воздуха 120.8 110.0 96.9 96.9

Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.

Данные: Госстат Украины