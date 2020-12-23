Падение промпроизводства в Украине в ноябре замедлилось до 0,3%, за 11 мес. до 6,2% – Госстат

Ведомство уточнило, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в ноябре 2020 года сократилось на 0,1%.
Госстат указывает, что к октябрю этого года рост промышленного производства в ноябре составил 1,1%, а с учетом сезонной корректировки – 1,5%.
В перерабатывающей промышленности в ноябре-2020 к ноябрю-2019 падение замедлилось до 3,4% с 6,6% в октябре, тогда как в добывающей промышленности и разработке карьеров был зафиксирован рост на 1,8%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 10%.
В целом за 11 месяцев текущего года промпроизводство в Украине сократилось на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 3,8%, в перерабатывающей промышленности – на 7,8%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 3,1%.
Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2019 году снизилось на 0,5% по сравнению с 2018 годом.
Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в январе-ноябре 2020г.
|ноябрь 2020г к октябрю 2020г. %
|ноябрь 2020г к ноябрю 2019г., %
|январь-ноябрь 2020г к январю-ноябрю 2019г, %
|Справочно: январь-ноябрь 2019 к январю-ноябрю 2018, %
|Промышленность всего
|101.1
|99.7
|93.8
|100.1
|Добывающая и перерабатывающая промышленность
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|98.2
|101.8
|96.2
|99.4
|- добыча каменного и бурого угля
|98.6
|96.4
|85.2
|99.1
|- добыча сырой нефти и природного газа
|96.7
|96.9
|98.3
|100.7
|- добыча металлических руд
|103.0
|110.6
|95.8
|98.7
|Перерабатывающая промышленность
|98.2
|96.6
|92.2
|101.2
|в том числе
|Производство пищевых продуктов. напитков и табачных изделий
|95.5
|94.6
|97.8
|103.7
|Текстильное производство; производство одежды. кож. изделий из кожи и др. материалов меха и изделий из меха
|100.0
|99.0
|91.0
|92.7
|Изготовление изделий из древесины. производство бумаги и полиграфическая деятельность
|96.6
|100.6
|93.2
|94.4
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки.
|102.4
|90.2
|97.3
|102.5
|Производство химических изделий и химической продукции
|86.3
|86.6
|104.8
|111.7
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|103.1
|99.4
|100.8
|103.8
|Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции
|93.4
|109.6
|97.4
|106.7
|Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий. кроме машин и оборудования
|101.0
|108.2
|89.8
|99.3
|Машиностроение. кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|103.2
|84.7
|80.1
|98.2
|производство компьютеров. электрической и оптической продукции
|125.3
|65.0
|70.4
|91.5
|производство электрического оборудования
|108.3
|105.1
|95.3
|94.4
|Производство машин и оборудования. не отнесенных к другим группам
|97.6
|82.4
|82.4
|103.2
|Производство автотранспортных средств. прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств
|99.6
|82.5
|73.0
|97.4
|Производство мебели. другой продукции. ремонт и монтаж машин и оборудования
|101.9
|100.6
|87.2
|103.4
|Поставка электроэнергии. газа. пара и кондиционированного воздуха
|120.8
|110.0
|96.9
|96.9
Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.
Данные: Госстат Украины