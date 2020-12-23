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Кабмин утвердил максимальный размер платы за разовый проезд по автодороге, построенной на условиях концессии
17:23 23.12.2020 |
Кабинет министров Украины утвердил максимальный размер платы за разовый проезд по автомобильной дороге общего пользования, построенной на условиях концессии.
Соответствующее решение было принято на заседании в среду.
Согласно тексту постановления, ставка платы за каждый километр расстояния на подобной дороге составляет:
- для мотоциклов с прицепом (коляской) и без него, а также легковых автомобилей - EUR0,023;
- для легковых автомобилей с прицепом, микроавтобусов с количеством мест для сидения до 10 (включая водителя), грузовых автомобилей с максимальным весом до 3,5 тонн - EUR0,023;
- для грузовых автомобилей с максимальным весом от 3,5 до 12 тонн, автопоездов до 12 тонн, автобусов с количеством мест для сидения от 10 до 29 с весом не более 12 тонн - EUR0,045;
- для грузовых автомобилей и автопоездов с весом более 12 тонн, автобусов с количеством мест более 29 и весом более 12 тонн - EUR0,133.
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