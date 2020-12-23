Финансовые новости
- |
- 23.12.20
- |
- 21:57
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Кабмин предложил отменить мораторий на продажу крупных госпредприятий
16:56 23.12.2020 |
Кабинет министров на заседании в среду, 23 декабря, одобрил законопроект, который призван разблокировать "большую приватизацию" в 2021 году.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своем канале в Telegram.
В частности, предложено снять ограничения на продажу 5 государственных ТЭЦ, 3 облэнерго, предприятия "Большевик", Одесского припортового завода, Объединенной горно-химической компании, "Президент-отеля".
Премьер уточнил, продажа крупных государственных предприятий призвана увеличить поступления в бюджет на 12 млрд грн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Алексей Голобуцкий: У Коломойского и Ахметова во влиянии на «слуг народа» пока паритет
ТОП-НОВОСТИ
|Комитет Рады выразил недоверие главе Минобороны Тарану и направил соответствующее письмо президенту
|Успокоить Коломойского: Почему Витренко назначили и.о. министра в авральном порядке
|Заблудился по пути. Как Зеленский ошибся со строительством дорог в 36 раз
|Курс доллара на межбанке взлетел из-за вируса-мутанта и бюджетных выплат украинским предприятиям
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Болгария с 31 декабря начнет получать газ из Азербайджана
|Кабмин утвердил нулевую норму формирования страхового запаса газа в 2021
|Минфин спрогнозировал перевыполнение бюджета на 2020 год благодаря размещению ОВГЗ
|«Энергоатом» планирует прекратить вывоз ядерных отходов в Россию с 2021
|Падение промпроизводства в Украине в ноябре замедлилось до 0,3%, за 11 мес. до 6,2% – Госстат
|Кабмин утвердил максимальный размер платы за разовый проезд по автодороге, построенной на условиях концессии
Это интересно
|Boeing скоро начнёт производство второй ступени РН SLS для доставки людей на Луну и Марс
|Воздух в салоне Mercedes-Benz EQS будет таким же чистым, как в операционной
|Китай успешно вывел в космос пять спутников с помощью ракеты CZ-8, которая в будущем станет многоразовой
|В течение двух лет Aston Martin представит десять новинок
|Мошенники выпустили вредоносное приложение под видом мобильной версии Cyberpunk 2077
|Audi готовит таинственную модель с «революционным» дизайном
|Первый в мире смартфон с подэкранной камерой поступил в продажу во многих странах мира