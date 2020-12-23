Помощь ФЛП: деньги уже получили 278 тысяч заявителей

Одноразовую государственную помощь для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и наемных работников в размере 8 тысяч гривень уже получили 278 тысяч граждан на общую сумму 2,23 млрд грн.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Отмечается, что 23 декабря была осуществлена ​​первая очередь выплат по заявкам, оформленным через приложение или портал "Дія". В общей сложности, начиная с 14 декабря заявки уже оформили 321 307 граждан.

На получение одноразовой материальной помощи имеют право только те ФЛП и наемные работники ФЛП или юридических лиц, у которых основной КВЭД есть в перечне. Сейчас Кабинетом Министров определено, что эти КВЭД являются наиболее уязвимыми в условиях карантинных ограничений.

Чтобы получить материальную помощь, заявку необходимо заполнить до 31 декабря 2020 года. Все выплаты будут осуществлены также до 31 декабря.

Как сообщал Укринформ, 7 декабря Президент Владимир Зеленский подписал Закон о социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования, предусматривающий предоставление одноразовой материальной помощи в размере 8 тыс. грн наемным работникам, которые потеряли часть зарплаты вследствие введения карантинных ограничений, и физическим лицам - предпринимателям (ФЛП), потерявшим часть дохода.

10 декабря Кабинет Министров утвердил Порядок предоставления одноразовой компенсации предпринимателям, которые приостановят свою деятельность вследствие карантинных мероприятий.

14 декабря началась регистрация на портале и в приложении "Дія" людей, которые обращаются за одноразовой материальной помощью от государства на период действия усиленных карантинных ограничений.

Заявку можно оставить на портале "Дія" в личном кабинете или с помощью приложения, выбрав раздел "Услуги". После проверки данных деньги автоматически будут зачислены на личный гривневый счет.