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Помощь ФЛП: деньги уже получили 278 тысяч заявителей
16:01 23.12.2020 |
Одноразовую государственную помощь для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и наемных работников в размере 8 тысяч гривень уже получили 278 тысяч граждан на общую сумму 2,23 млрд грн.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.
Отмечается, что 23 декабря была осуществлена первая очередь выплат по заявкам, оформленным через приложение или портал "Дія". В общей сложности, начиная с 14 декабря заявки уже оформили 321 307 граждан.
На получение одноразовой материальной помощи имеют право только те ФЛП и наемные работники ФЛП или юридических лиц, у которых основной КВЭД есть в перечне. Сейчас Кабинетом Министров определено, что эти КВЭД являются наиболее уязвимыми в условиях карантинных ограничений.
Чтобы получить материальную помощь, заявку необходимо заполнить до 31 декабря 2020 года. Все выплаты будут осуществлены также до 31 декабря.
Как сообщал Укринформ, 7 декабря Президент Владимир Зеленский подписал Закон о социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования, предусматривающий предоставление одноразовой материальной помощи в размере 8 тыс. грн наемным работникам, которые потеряли часть зарплаты вследствие введения карантинных ограничений, и физическим лицам - предпринимателям (ФЛП), потерявшим часть дохода.
10 декабря Кабинет Министров утвердил Порядок предоставления одноразовой компенсации предпринимателям, которые приостановят свою деятельность вследствие карантинных мероприятий.
14 декабря началась регистрация на портале и в приложении "Дія" людей, которые обращаются за одноразовой материальной помощью от государства на период действия усиленных карантинных ограничений.
Заявку можно оставить на портале "Дія" в личном кабинете или с помощью приложения, выбрав раздел "Услуги". После проверки данных деньги автоматически будут зачислены на личный гривневый счет.
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