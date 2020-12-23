Каждая седьмая гривня доходов бюджета идет на выплату госдолга - Счетная палата

Только за обслуживание государственного долга каждый украинец в 2020 году уплатил 3 тыс. гривень. Кроме того, на погашение госдолга Украина за 11 месяцев года уже потратила 357,4 млрд грн.

Как передает Укринформ со ссылкой на пресс- службу Счетной палаты, об этом глава ведомства Валерий Пацкан рассказал в интервью ТСН, комментируя выполнение Государственного бюджета Украины на 2020 год.

"Каждая седьмая гривня доходов госбюджета идет на обслуживание долга. Каждый украинец по обслуживанию госдолга уплатил по 3 тыс. грн", - цитирует пресс-служба Пацкана.

Председатель Счетной палаты уточнил, что он пользуется цифрами по состоянию на начало этого месяца, тогда как "наибольшие платежи идут в декабре".

"Самая большая наша проблема - это заимствование. Это треть госбюджета", - считает Пацкан.

Председатель Счетной палаты отметил, что на погашение госдолга в этом году сначала было предусмотрено 346 млрд грн. А по факту, по состоянию на 1 декабря, уже потрачено 357,4 грн, и эта сумма к концу года возрастет.

«Из позитива - общий объем доходов в госбюджет за январь-ноябрь действительно вырос. Перевыполнение плана - на 3,3 млрд грн. Меньше оптимизма относительно расходов. В январе-ноябре расходы на 101 млрд грн меньше плана ", - отметил Пацкан.

Он подчеркнул, что в последние месяцы происходило перевыполнение плана доходов Государственной налоговой службой. А наибольшее невыполнение поступлений фиксируется за Государственной таможенной службой.

При этом чиновник напомнил, что в апреле 2020 года показатели бюджета были скорректированы: "доходы, например, были уменьшены на 116 млрд грн".

Как сообщал Укринформ, по данным Министерства финасов, государственные внутренние заимствования за январь-ноябрь 2020 года составляли 275,6 млрд грн (78,3% от плана). При этом, платежи по погашению государственного долга составили 357,4 млрд грн (98,1% плана), платежи по обслуживанию - 117,3 млрд грн (94,6% плана).

Украина 18 декабря 2020 года провела расчеты по доразмещению еврооблигаций-2033 на сумму 600 млн долл. с процентной ставкой 7,253%, общая непогашенная сумма облигаций составляет 2,6 млрд долл.