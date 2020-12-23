Финансовые новости
- |
- 23.12.20
- |
- 08:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Плательщиков НДС будут регистрировать по новым правилам: что изменят
08:47 23.12.2020 |
Украинцев предупредили об изменениях в процедуре регистрации плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС), многие операции переводят в автоматизированный и электронный формат. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины, передает УНН.
Изменения в процедурах регистрации плательщиков НДС предусмотрены приказом Минфина № 629 от 21 октября. Налоговики уверяют - новации направлены на упрощение процедуры регистрации, перерегистрации и аннулирования регистрации плательщиков НДС.
Что изменилось в процедурах регистрации плательщиков НДС, налоговики рассказали в семи пунктах, некоторые из них предусматривают:
* Переведено в исключительно электронный формат взаимодействие между предпринимателями и контролирующими органами при регистрации плательщика НДС. Другого способа подачи регистрационного заявления плательщика НДС не предусмотрено.
* Изменен формат подачи заявки при регистрации бизнеса о желании быть зарегистрированными плательщиками НДС. Теперь это можно сделать, заполнив соответствующий раздел об избрании системы налогообложения в заявлении о госрегистрации.
* Сокращен срок подачи заявления в случае добровольной регистрации плательщиком НДС, а также в случае избрания или перехода на упрощенную систему налогообложения, изменения ставки единого налога - не позднее чем за 10 (вместо 20) календарных дней до начала налогового периода после перехода на уплату НДС.
* Упрощено процедуры перерегистрации плательщиков НДС. В частности, она не нужна в случае изменения адреса, а перерегистрация из-за изменения наименования (кроме преобразования) (ФИО) плательщика НДС в Едином государственном реестре контролирующий орган делает сам без подачи заявления на основании сведений из реестра.
* Автоматизировано процедуру аннулирования регистрации плательщика НДС. Ее осуществляет контролирующий орган автоматически на основании сведений о госрегистрации прекращения юридического лица (кроме преобразования) или предпринимательской деятельности ФЛП. В то же время, если на основании сведений из Единого государственного реестра невозможно автоматически установить дату аннулирования регистрации плательщика НДС, контролирующий орган сам определяет такую дату и принимает решение об аннулировании регистрации плательщика НДС.
В то же время налоговики указали, что программное обеспечение по ведению реестра плательщиков НДС, в части автоматических перерегистрации и аннулирования регистрации, еще дорабатывается. И до завершения этого "будут применяться имеющиеся процедуры по ведению реестра плательщиков НДС".
Напомним, в Украине заработал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей (ФЛП), отменяющий обязательную регистрацию книги учета.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Заблудился по пути. Как Зеленский ошибся со строительством дорог в 36 раз
|Курс доллара на межбанке взлетел из-за вируса-мутанта и бюджетных выплат украинским предприятиям
|Ковалив покинула должность замглавы Офиса президента Украины по собственному желанию - ОП
|Кабмин назначил экс-директора «Нафтогаза» Витренко и.о. министра энергетики
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Плательщиков НДС будут регистрировать по новым правилам: что изменят
|В Чернобыльской зоне открыли первый пусковой комплекс ЦХОЯТ - Энергоатом
|«Нафтогаз» повысил цену на газ для теплокоммунэнерго
|Цена на золото незначительно растет 23 декабря в рамках коррекции
|Нефть 23 декабря дешевеет более чем на 1%
|В подписанном Зеленским законе о льготах для культуры и туризма не оказалось проголосованной Радой поправки
Это интересно
|Audi готовит таинственную модель с «революционным» дизайном
|Первый в мире смартфон с подэкранной камерой поступил в продажу во многих странах мира
|Электромобиль Apple Car выйдет вместе с iPhone 13 в сентябре 2021
|Porsche выпустила детские кресла нового поколения
|Microsoft намерена отказаться от паролей в 2021 году
|Коронавирус мутировал. Поможет ли теперь вакцина?
|1842 л.с. и меньше трех секунд до «сотни»: представлен гиперкар Hennessey Venom F5