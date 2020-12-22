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В 2021 году Пенсионному фонду предусмотрели дефицит собственных поступлений в 26 миллиардов
17:28 22.12.2020 |
В бюджете на 2021 год дефицит собственных поступлений Пенсионного фонда ожидается на уровне 26 миллиардов гривен.
Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины в своем Facebook.
Расходы солидарной системы, то есть за счет собственных поступлений Фонда, предусмотренные в размере 350,3 млрд грн (+ 3,3% против 2020 года), обязательства Госбюджета - еще 143,1 млрд грн (+ 0,4%).
Поступления солидарной системы оценили в размере 324,3 млрд грн (+ 7,4% против 2020 года), средства Госбюджета - в 195,3 млрд грн (-3,5%). В этом году дефицит солидарной системы предполагался на уровне 38,5 млрд грн, а в 2021 году - 26 млрд грн.
Следовательно, эти средства поступят благодаря финансированию из госбюджета.
Ранее сообщалось, что расходы Пенсионного фонда за январь-ноябрь в этом году превысили доходы на 18,4 миллиарда гривен, в ноябре - на 1,1 миллиарда.
Правительство 18 ноября одобрил законопроект по внедрению профессиональной накопительной системы для занятых на рисковых профессиях работников. Пока что это будет касаться лиц моложе 35 лет.
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