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Госгеонедр впервые выставила на электронный аукцион участок для добычи золота
17:00 22.12.2020 |
Государственная служба геологии и недр впервые выставила на электронные торги спецразрешение на разработку участка с залежами золота.
Как сообщает пресс-служба Госгеонедр, речь идет о Желтоводской площади, которая расположена в Днепропетровской области.
Площадь участка составляет более 1 тысячи га.
"На нем определены ресурсы руды и промышленное содержание золота и ниобия (сопутствующего полезного ископаемого). Участок предлагается инвесторам для геологического изучения и опытно-промышленной разработки сроком на 5 лет. Стартовая стоимость лота 4,48 млн грн", - сказано в сообщении.
В целом на аукционе 23 декабря Госгеонедр предложила инвесторам 13 участков с залежами руд золота, марганца, а также янтаря, подземных вод, каолина.
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