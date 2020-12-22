Украина в ноябре-2020 увеличила выплавку стали на 30,8% к ноябрю-2019, поднялась с 14-го на 13-е место в рейтинге Worldsteel

Украина по итогам работы металлургических предприятий в ноябре 2020 года из-за низкой сопоставимой базы увеличила производство стали на 30,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 1,733 млн тонн (в ноябре-2019 - 1,325 млн тонн), переместившись с 14-го на 13-е место в рейтинге 64 стран - основных мировых производителей этой продукции, составленном Всемирной ассоциацией производителей стали (Worldsteel).

В ноябре зафиксировано наращивание выплавки стали к ноябрю-2019 в большинстве стран первой десятки, кроме Японии, США и Южной Кореи.

Первая десятка стран-производителей стали по итогам ноября выглядит следующим образом: Китай (87,660 млн тонн, рост на 8%), Индия (9,245 млн тонн, рост на 3,5%), Япония (7,264 млн тонн, падение на 5,9%), США (6,120 млн тонн, падение на 13,7%), РФ (5,855 млн тонн, "плюс" 1,9%), Южная Корея (5,760 млн тонн, "минус" 2,4%), Вьетнам (4,098 млн тонн, рост на 166,7%), Германия (3,376 млн тонн, "плюс" 14,8%), Турция (3,220 млн тонн, рост на 11,6%) и Бразилия (2,954 млн тонн, рост на 11,2%).

Далее следуют Иран (2,575 млн тонн, рост на 14,1%), Италия (2,049 млн тонн, рост на 3,2), Украина (1,733 млн тонн, рост на 30,8%), Тайвань (КНР, 1,565 млн тонн, снижение на 5,2%) и Мексика (1,450 млн тонн, "плюс" 1,7%).

В ноябре 64 страны произвели 158,261 млн тонн стали, что на 6,6% больше, чем в ноябре-2019.

За 11 месяцев текущего года первая десятка стран-производителей стали выглядит так: Китай (961,158 млн тонн, рост на 5,5%), Индия (89,393 млн тонн, "минус" 12,3%), Япония (75,669 млн тонн, снижение на 17,3%), США (66,073 млн тонн, "минус" 17,9%), РФ (65,182 млн тонн, меньше на 0,6%), Южная Корея (60,8 млн тонн, падение на 7,2%), Германия (32,521 млн тонн, "минус" 11,6%), Турция (32,360 млн тонн, "плюс" 4,9%), Бразилия (28,085 млн тонн, падение на 6,7%) и Вьетнам (26,609 млн тонн, рост на 43,6%).

Далее следуют Иран (26,369 млн тонн, больше на 12,8%), Тайвань (КНР, 18,749 млн тонн, "минус" 7,5%), Украина (18,710 млн тонн, "минус" 3%), Италия (18,702 млн тонн, падение на 14,2%) и Мексика (15,220 млн тонн, снижение на 10,6%).

В целом за 11 месяцев 2020 года 64 страны произвели 1 млрд 670,396 млн тонн стали, что на 1,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Украина в 2019 году произвела 20,8 млн тонн стали и заняла 13-е место (в 2018 году - 21,1 млн тонн, 13-е место).