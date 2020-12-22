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В «Нафтогазе» прокомментировали назначение Витренко главой Минэнерго
13:55 22.12.2020 |
В "Нафтогазе", комментируя назначение бывшего топ-менеджера НАК Юрия Витренко и.о. министра энергетики, заявили, что "поздравляют правительственную команду с серьезным усилением".
Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза" в Facebook.
"Уверены, что энергия Юрия Витренко сможет сдвинуть горы накопленных проблем на рынке газа. Ведь решение этих проблем со стороны государства позволит защитить украинцев и обеспечить им доступ к газу по выгодным ценам", - добавили в компании.
"Очевидно, что государству не хватает лидера для решения проблемы долгов на рынке природного газа. По условиям специальных обязанностей, Нафтогаз обязан отпускать газ газсбытам и тепловикам несмотря на рост задолженности. В результате, эти компании задолжали Нафтогазу за газ, полученный в рамках ПСО, более 67 млрд грн. Причем среди этих предприятий есть как частные, так и государственные предприятия.
В общем режим ПСО уже выполнил свою задачу - смягчил переход к свободному рынку. Но из-за отсутствия контроля привел к явным искажениям. Нужна активная позиция вновь заместителя министра энергетики в отмене последней части ПСО с мая 2021 года", - говорится в позиции "Нафтогаза".
В компании добавили, что Украина нуждается в развитии энергетических рынков и внедрении настоящих механизмов биржевой торговли, например, клиринговой системы.
"Существует целый ряд проблем с региональными монополистами - облгазами: учет газа, нормы потребления, давление на потребителей и плата за использование государственных газовых сетей. По закону, большинство газовых сетей в регионах принадлежат государству, поскольку они были построены за государственные средства.
Облгазы должны платить государству за использование этих сетей, однако несколько министров энергетики заключали договора о безвозмездном использовании государственных сетей. В исправлении этого искажения нужна решительность и воля. В то же время облгазы пытаются получить побольше с потребителей, применяя виртуальные "температурные коэффициенты" и завышенные нормы потребления газа. Первая проблема - уже на рассмотрении Верховного суда. А вот вторая - полностью в руках правительства. Ведь именно правительство устанавливает нормы потребления газа", - добавили в компании.
В "Нафтогазе" считают, что чтобы минимизировать такое давление на клиентов, в Украине необходимо создать дата-хаб для автоматизированного обмена информацией.
Также в компании подчеркнули важность не потерять возможность для возвращения транзита среднеазиатского, в частности туркменского газа через территорию РФ в Украину и ЕС.
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