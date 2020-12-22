Определены организации, которые будут собирать роялти за исполнение музыкальных произведений

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства состоялись открытые конкурсы по определению аккредитованных организаций коллективного управления (ОКУ) относительно публичного исполнения и публичного оповещения музыкальных недраматических произведений.

Как передает Укринформ, об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что конкурсы обеспечили аккредитацию наиболее репрезентативных ОКУ, которые будут собирать вознаграждение на условиях прозрачности, эффективности и подотчетности правообладателям. В свою очередь, уверяют в министерстве, плательщикам роялти в указанных сферах (учреждениям КаБаРе - относительно публичного исполнения, телерадиокомпаниям - относительно всеобщего оповещения) будет проще оформить правомерное использование музыки в соответствующей деятельности.

«Ожидаемым результатом реформирования системы коллективного управления в Украине является создание цивилизованного рынка роялти, что обеспечит предпосылки для исключения страны из «Списка 301», - сказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Александр Романишин.

Подчеркивается, что проведение конкурсов позволило Минэкономики выполнить требования пункта 201 Плана приоритетных действий правительства на 2020 год, утвержденного распоряжением Кабинета Министров №1133-р от 9 сентября 2020 года, относительно завершения процесса аккредитации организаций коллективного управления в восьми областях, где предусматривается деятельность аккредитованных организаций в соответствии в Закон Украины "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав".

Открытые конкурсы по определению аккредитованных организаций коллективного управления в сферах расширенного коллективного управления относительно публичного исполнения и публичного оповещения музыкальных недраматических произведений состоялись под председательством Романишина.

Как сообщал Укринформ, деятельность организаций коллективного управления регулируется законом Украины «Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав» от 15 мая 2018 года.

В конце октября 2019 года завершился прием заявок от ОКУ, которые собирают роялти для авторов пользователей авторской продукции в таких сферах, как публичное оповещения музыкальных и драматических произведений, ретрографичне воспроизведение, публичное исполнение музыкальных недраматических произведений, воспроизведение в домашних условиях и подражание.

Организации коллективного управления - это учреждения, которым авторы произведений или иные правообладатели могут передавать свои полномочия на управление авторскими или смежными правами. ОКУ могут от имени правообладателей заключать договоры с пользователями, согласовывать размер вознаграждения (роялти), собирать, распределять и выплачивать собранное вознаграждение. Именно они обеспечивают защиту прав интеллектуальной собственности музыкантов, писателей, художников и других правообладателей.

Список 301 (или Специальный отчет 301) - готовится ежегодно Офисом торгового представителя США в соответствии с разделом 301 Закона о торговле 1974 года. В этих отчетах сообщается о торговых барьерах для американских компаний и продуктов в связи с законами об интеллектуальной собственности, которые касаются авторского права, патентов и товарных знаков в других странах.