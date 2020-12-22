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Определены организации, которые будут собирать роялти за исполнение музыкальных произведений
08:32 22.12.2020 |
В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства состоялись открытые конкурсы по определению аккредитованных организаций коллективного управления (ОКУ) относительно публичного исполнения и публичного оповещения музыкальных недраматических произведений.
Как передает Укринформ, об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.
Отмечается, что конкурсы обеспечили аккредитацию наиболее репрезентативных ОКУ, которые будут собирать вознаграждение на условиях прозрачности, эффективности и подотчетности правообладателям. В свою очередь, уверяют в министерстве, плательщикам роялти в указанных сферах (учреждениям КаБаРе - относительно публичного исполнения, телерадиокомпаниям - относительно всеобщего оповещения) будет проще оформить правомерное использование музыки в соответствующей деятельности.
«Ожидаемым результатом реформирования системы коллективного управления в Украине является создание цивилизованного рынка роялти, что обеспечит предпосылки для исключения страны из «Списка 301», - сказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Александр Романишин.
Подчеркивается, что проведение конкурсов позволило Минэкономики выполнить требования пункта 201 Плана приоритетных действий правительства на 2020 год, утвержденного распоряжением Кабинета Министров №1133-р от 9 сентября 2020 года, относительно завершения процесса аккредитации организаций коллективного управления в восьми областях, где предусматривается деятельность аккредитованных организаций в соответствии в Закон Украины "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав".
Открытые конкурсы по определению аккредитованных организаций коллективного управления в сферах расширенного коллективного управления относительно публичного исполнения и публичного оповещения музыкальных недраматических произведений состоялись под председательством Романишина.
Как сообщал Укринформ, деятельность организаций коллективного управления регулируется законом Украины «Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав» от 15 мая 2018 года.
В конце октября 2019 года завершился прием заявок от ОКУ, которые собирают роялти для авторов пользователей авторской продукции в таких сферах, как публичное оповещения музыкальных и драматических произведений, ретрографичне воспроизведение, публичное исполнение музыкальных недраматических произведений, воспроизведение в домашних условиях и подражание.
Организации коллективного управления - это учреждения, которым авторы произведений или иные правообладатели могут передавать свои полномочия на управление авторскими или смежными правами. ОКУ могут от имени правообладателей заключать договоры с пользователями, согласовывать размер вознаграждения (роялти), собирать, распределять и выплачивать собранное вознаграждение. Именно они обеспечивают защиту прав интеллектуальной собственности музыкантов, писателей, художников и других правообладателей.
Список 301 (или Специальный отчет 301) - готовится ежегодно Офисом торгового представителя США в соответствии с разделом 301 Закона о торговле 1974 года. В этих отчетах сообщается о торговых барьерах для американских компаний и продуктов в связи с законами об интеллектуальной собственности, которые касаются авторского права, патентов и товарных знаков в других странах.
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