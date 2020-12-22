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Первый замминистра экономики уволилась по собственному желанию
21 декабря правительство проголосовало за увольнение первого заместителя министра экономики Юлии Свириденко по ее собственному желанию. Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил в Facebook.
Свириденко назначили в июле 2020 года, до этого с сентября 2019 года она занимала должность замминистра экономики по направлению промышленного развития.
В 2018 году Свириденко была первым замглавы Черниговской ОДА и несколько месяцев и.о. главы ОДА, после чего с марта по сентябрь 2019 года возглавляла ООО "Сидко Украина", которое специализируется на производстве кормов для диких птиц и переработке органической продукции.
Также сегодня правительство уволило Романа Лещенко с должности председателя Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра (в связи с избранием министром аграрной промышленности). в.и.о. председателя Госгеокадастра назначен Алексей Пинчук, который занимал должность начальника управления по вопросам евроинтеграции.
Кроме этого на внеочередном заседании правительство уволило первого заместителя председателя Государственной экологической инспекции Дениса Каплунова.
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